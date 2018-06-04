Yerli karabuğday Çölyak hastalarına da faydalı olacak

Karabuğdayda üç aylık vejetasyonlarda yılda iki hatta bölgeye göre üç kez ürün alınabildiğinin altını çizen Sürmeli, özellikle Bursa, Eskişehir, Bilecik hattında su varlığı ve toprak verimliliğinden dolayı daha düşük maliyetle üretim yapılabildiğine dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje koordinatörü Yasemin Sürmeli, amaçlarının Bursa gibi dinamikleriyle çok güçlü bir şehirde karabuğday üretiminin benimsenmesi, tüm ülkede yaygınlaşması ve kadın çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması olduğunu ifade etti.

Bursa Ticaret Borsası'ndan (BTB) yapılan yazılı açıklamada, Karabuğday Yetiştiricileri ve Sağlıklı Yaşam Derneği (KARSEDER) öncülüğünde, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü desteğiyle bu yıl Bursa'nın Mudanya ilçesi Çayönü Mahallesi'nde yaklaşık 100 dönüm arazide karabuğday ekimi gerçekleştirileceği belirtildi.

"Kadın ve Aileleri ile Karabuğday Üretimi ve Sağlıklı Beslenme Projesi" kapsamında, devlet desteğiyle yapılacak yerli karabuğday üretiminin, Çölyak hastalarının protein değeri yüksek ürünlere ulaşmasını kolaylaştıracağı bildirildi.

Karabuğday ürünü için iyi tarım uygulamaları ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından dekar başına 100 lira destek verildiğini belirten Sürmeli, şunları kaydetti:

"İthal ettiğimiz maliyetlere düşene kadar, yerli üretimin maliyetlerini yapılacak devlet destekleriyle azaltacak politikalar üretirsek, ithal etmek yerine ihraç eder hale çok rahatlıkla gelebiliriz. Çölyak hastaları için bir umut olmak ve hastalarının protein oranı yüksek erişilebilir gıdalardaki maliyetlerini düşürmek istiyoruz. Piyasaya kendi karabuğdayımızı sunarak, un ve bulgur sanayisini geliştirip, ürünün piyasalara ve raflara daha ucuz gelişini hedefliyoruz. İnşallah çölyak hastaları için de daha uygun maliyetli ürünlerin çeşitlenmesi ile ilgili ilk adımları atmış oluruz."

Açıklamada, karabuğday ile ilgili şu bilgiler yer aldı:

"Greçka olarak da bilinen karabuğday, kuzukulağıgiller familyasına dahil. Yüksek lif içermesiyle diyet listelerinin vazgeçilmezi olan karabuğday, gluten içermemesi, kan şekerini düzenlemesi, düşük yağ içermesi ve yüksek protein oranı ile her geçen gün dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Magnezyum, demir, fosfor ve potasyum yönünden çok zengin olan karabuğday, kansızlığa da birebir. Karabuğday aynı zamanda içinde bulunan bileşenler ve antioksidanlar sayesinde kolon kanseri, göğüs kanseri gibi hastalıklara karşı koruyucu görev üstleniyor."

