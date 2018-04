Yerli kozmetik firması yılda 500 bin girişimci kadına para kazandırıyor

Başarılı girişimcilerin ödülü lüks otomobil oldu

Farmasi’nin başarılı girişimcileri Altın Konferans buluşması sonunda lüks otomobil hediyelerine kavuştu. Başarılı girişimcilere otomobillerini takdim eden Farmasi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tuna, girişimcilerinin her zaman yanında olduğunu belirterek başarılı çalışmaların tüm Farmasi ailesini gururlandırdığını belirtti.

Yılda 500 bin kişi para kazanıyor

Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna, şirketin kadınlara yönelik sağladığı istihdam ve kazançları hakkında konuştu. Aylık kazançların 450 bin TL’ye ulaşabildiğini ifade eden Tuna şöyle konuştu:

“Türkiye’de şu an bizde kayıtlı 800 bin ila 1 milyon arasında girişimci kadın var. Bunlardan 250 bin tanesi her ay çalışıyorlar, her ay Farmasi’den para kazanıyorlar. 1 yılda Farmasi’den 500 bin kişi az ya da çok bir para kazanıyor, istihdam sağlanıyor. Şu an en çok kazanç sağlayan girişimcimiz ayda 400 bin TL para kazanıyor. Buna benzer çok sayıda danışmanımız var. 100 bin, 50 bin TL kazananlar çok sayıda. Herkes bizimle çalışabilir. Yaş, dil, din, ırk, cinsiyet gibi kriterlerimiz yok. Yapacakları iş çok basit. Ürünleri önce kendileri deneyecek. Eğer beğenirse arkadaşlarına tavsiye edip bu ürünü kullanmalarını sağlayacak.”