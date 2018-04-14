Yerli kozmetik firması yılda 500 bin girişimci kadına para kazandırıyor

Türkiye’de ve dünyanın 125 ülkesinde doğrudan satış yöntemiyle yüz binlerce kişiye gelir sağlayan Farmasi, Türkiye’de 1 milyon girişimci kadına ek kazanç fırsatı sunuyor.

Dr. Cevdet Tuna tarafından 1950 yılında kurulan ve yaklaşık 70 yıldır yaşamın her alanı için özel ürünler sunan Farmasi, 13 - 14 Nisan tarihlerinde 700 girişimcisi ile bir araya geldi. Doğrudan satış pazarında büyümesini sürdüren yerli şirket, girişimcileri için uygulamalı makyajdan sağlıklı beslenme tüyolarına, koku eğitiminden cilt bakımı tüyolarına kadar çeşitli eğitimler gerçekleştirdi. Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Selahattin Dönmez’in seminerinin ardından girişimciler, Anadolu Ateşi’nin nefes kesici gösterisini izledi. Türk girişimcilerin yanı sıra Ukrayna, Sırbistan, Tunus gibi ülkelerden girişimcilerin de katıldığı Altın Konferans buluşmasında başarılı isimler lüks otomobil ödüllerine de sahip oldu.

Türkiye’de ilk kez global bir buluşma gerçekleştiren Farmasi, Türk girişimcilerin yanı sıra Ukrayna, Sırbistan, Tunus gibi ülkelerden girişimcilerini ağırladı. Farmasi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tuna ve Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna ile buluşan başarılı girişimciler Altın Konferans buluşmasında iki gün süren eğitimlerin sonunda eğlenerek stres attı.

Makyaj artisti Tahsin Eryılmaz’dan uygulamalı trend makyaj teknikleri

Türkiye’de ve dünyanın 125 ülkesinde doğrudan satış yöntemiyle yüz binlerce kişiye gelir sağlayan Farmasi’nin Altın Konferansı buluşmasında girişimcilerle bir araya gelen makyaj artisti Tahsin Eryılmaz, makyajın püf noktalarını aktardı. Yaz, ofis ve gece makyajından örnekler sunan Eryılmaz, Farmasi girişimcilerine birebir makyaj eğitimi vereceğini de müjdeledi. Mayıs ayı itibari ile Türkiye’nin dört bir yanına Farmasi ile gideceğini belirten Eryılmaz, vereceği makyaj eğitimlerinin sonrasında profesyonel sertifika da sunulacağının bilgisini verdi. Selahattin Dönmez, Farmasi girişimcilerine gıda takviyelerini anlattı

Başarılı Farmasi girişimcilerinin bir araya geldiği etkinliğin konukları arasında Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Selahattin Dönmez de yer aldı. 700 girişimciye sağlıklı beslenmenin püf noktalarını aktaran Selahattin Dönmez, gıda takviyelerinin sağlıklı yaşamdaki rolünden bahsetti. Eğitimler iki gün boyunca sürdü

Alanında uzman kişiler tarafından verilen eğitimlerde Farmasi girişimcileri kişisel yetkinliklerini geliştirdi. Fitoterapist Dr. Ercüment Konur ile sağlıklı yaşamın gereklilikleri hakkında bilinçlenen girişimciler, Farmasi ürünlerinin içerikleri hakkında detaylı bilgi sahibi oldu. Parfümör Sophie Truitard ile kokuların büyülü dünyasında yolculuğa çıkan girişimciler, Trakya Üniversitesi Kozmetoloji Bilim Dalı Başkanı Dr. Gülşah Gedik ile de cilt bakımının önemi üzerine eğitimler aldı.

Başarılı girişimcilerin ödülü lüks otomobil oldu

Farmasi’nin başarılı girişimcileri Altın Konferans buluşması sonunda lüks otomobil hediyelerine kavuştu. Başarılı girişimcilere otomobillerini takdim eden Farmasi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tuna, girişimcilerinin her zaman yanında olduğunu belirterek başarılı çalışmaların tüm Farmasi ailesini gururlandırdığını belirtti. Yılda 500 bin kişi para kazanıyor

Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna, şirketin kadınlara yönelik sağladığı istihdam ve kazançları hakkında konuştu. Aylık kazançların 450 bin TL’ye ulaşabildiğini ifade eden Tuna şöyle konuştu:

“Türkiye’de şu an bizde kayıtlı 800 bin ila 1 milyon arasında girişimci kadın var. Bunlardan 250 bin tanesi her ay çalışıyorlar, her ay Farmasi’den para kazanıyorlar. 1 yılda Farmasi’den 500 bin kişi az ya da çok bir para kazanıyor, istihdam sağlanıyor. Şu an en çok kazanç sağlayan girişimcimiz ayda 400 bin TL para kazanıyor. Buna benzer çok sayıda danışmanımız var. 100 bin, 50 bin TL kazananlar çok sayıda. Herkes bizimle çalışabilir. Yaş, dil, din, ırk, cinsiyet gibi kriterlerimiz yok. Yapacakları iş çok basit. Ürünleri önce kendileri deneyecek. Eğer beğenirse arkadaşlarına tavsiye edip bu ürünü kullanmalarını sağlayacak.”