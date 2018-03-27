Yerli pamukla ilgili eğitim toplantısı yapıldı

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından “Yerli pamuk çeşitlerinin Ege Bölgesi’nde Yaygınlaştırılması” projesi faaliyetleri arasında yer alan eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

70 kişinin katıldığı eğitim faaliyeti ile ilgili olarak Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bakanlığımız Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca uygulamaya konan "Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Pamuk Araştırma Enstitüsü ve İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve TARİŞ Ar-Ge Müdürlüğünün ortaklığında İlimizde 2018 ve 2019 yıllarında uygulanacak olan "Yerli Pamuk Çeşitlerinin Ege Bölgesinde Yaygınlaştırılması Projesi" nin faaliyetleri arasında yer alan Eğitim Toplantısı 21 Mart 2018 tarihinde İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantıya İlçe ve Şube Müdürlüklerimizden teknik elemanlar, Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Sahibi Ziraat Odalarında görev yapan Tarım Danışmanları ile Tarım Danışmanı Sertifikası olan mühendis, tekniker ve teknisyenler den oluşan 70 kişi katılmıştır. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsünden Proje Yürütücüsü Ziraat Mühendisi Dr. Volkan Sezener ve Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Çiçek 2015 ve 2017 yıllarında tescil ettirilen Sezener76, Naz07, SC2079 ve SC2009 çeşitleri, Dr. Nazan Uzun ise Pamukta Bitki Gelişiminin İzlenmesi, Gübreleme ve Sulama hakkında birer sunum yapmışlardır. Toplantı katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona ermiştir” denildi.