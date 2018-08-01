HABER

Yerli tohumların ıslahını üniversite öğrencileri yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 13:13 | Son Güncelleme

Trakya Teknopark'taki "Genetik Ar-Ge" şirketinde staj gören öğrenciler, daha iyi ürün yetişmesi amacıyla tohum ıslahı yaptı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Trakya Teknopark'taki "Genetik Ar-Ge" şirketinde staj gören üniversite öğrencileri, daha iyi ürün yetişmesi amacıyla tohum ıslahı yaptı.

TÜ Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya Teknopark'taki "Genetik Ar-Ge" şirketinde çeşitli üniversitelerden öğrencilerin staj yaptığını söyledi.

Atatürk, Yeditepe, Kastamonu, Adnan Menderes, Süleyman Demirel ve Trakya üniversitelerden 22 öğrenci ile çalışma yaptıklarını belirten Kaya, "Öğrencilerimiz gerek tarlada gerekse laboratuvarda bitki ıslahını ve genetiğini uygulamalı öğreniyor. Tohum ıslahıyla da iyi tohumları seçiyorlar. Esas amacımız burada daha kaliteli, daha yüksek verimli ürünler elde etmek. Birim alandan gelirimizi artırarak ülkemize tarımsal anlamda katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.

Tohum ıslahı etkinliğinde mercimek tohumu ayıkladıklarını ifade eden Kaya, nohut, yem bezelyesi, buğday, arpa, çavdar, çerezlik ayçiçeği, çerezlik kabak ve yulaf ile ilgili de ıslah çalışması yaptıklarını kaydetti.

Kaya, ıslah edilen tohumları üniversitenin araştırma tarlasına ektiklerini dile getirdi.

Atatürk Üniversitesi öğrencisi Zehra Melik de tarlada yaptıkları uygulamaların öğrencilere mesleki anlamda katkıda bulunduğunu belirterek, "Ülkemizde daha kaliteli ürünler yetişmesi için ıslah çalışmaları gerçekleştirdik. Mercimek ayıkladık, tohumun kırık olmamasına, sağlıklı olmasına dikkat ettik." dedi.

TÜ öğrencisi Emre Yılmaz ise tohum ıslahının kaliteli ürünler yetişmesi için önemli bir etkinlik olduğunu ve ülke tarımına katkıda bulunduğunu kaydetti.

PARTNERArya 1 yaşında!Arya 1 yaşında!
5 mülteci kampı kapatılacak, Suriyeliler sınıra taşınacak5 mülteci kampı kapatılacak, Suriyeliler sınıra taşınacak
Silivri'deki dehşet dolu o anları anlattıSilivri'deki dehşet dolu o anları anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mercimek Prof. Dr. Yalçın Kaya tarıma katkı Tohum ıslahı

En Çok Okunan Haberler

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

İlginizi Çekebilir

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin eşini ve bebeğini şehit ettiler!

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin eşini ve bebeğini şehit ettiler!

Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte 'Bebek Katili' PKK'nın kanlı eylemleri!

İşte 'Bebek Katili' PKK'nın kanlı eylemleri!

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

İç çamaşırından çıkanlar dehşete düşürdü!

İç çamaşırından çıkanlar dehşete düşürdü!

Hakkari'deki alçak saldırıda yürekleri yakan detay!

Hakkari'deki alçak saldırıda yürekleri yakan detay!

Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

Bursa'da mahalle muhtarı belediyenin yaptığı kaldırımları yıktı

Bursa'da mahalle muhtarı belediyenin yaptığı kaldırımları yıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.