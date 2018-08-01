Yerli tohumların ıslahını üniversite öğrencileri yapıyor

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Trakya Teknopark'taki "Genetik Ar-Ge" şirketinde staj gören üniversite öğrencileri, daha iyi ürün yetişmesi amacıyla tohum ıslahı yaptı.
TÜ Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya Teknopark'taki "Genetik Ar-Ge" şirketinde çeşitli üniversitelerden öğrencilerin staj yaptığını söyledi.
Atatürk, Yeditepe, Kastamonu, Adnan Menderes, Süleyman Demirel ve Trakya üniversitelerden 22 öğrenci ile çalışma yaptıklarını belirten Kaya, "Öğrencilerimiz gerek tarlada gerekse laboratuvarda bitki ıslahını ve genetiğini uygulamalı öğreniyor. Tohum ıslahıyla da iyi tohumları seçiyorlar. Esas amacımız burada daha kaliteli, daha yüksek verimli ürünler elde etmek. Birim alandan gelirimizi artırarak ülkemize tarımsal anlamda katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.
Tohum ıslahı etkinliğinde mercimek tohumu ayıkladıklarını ifade eden Kaya, nohut, yem bezelyesi, buğday, arpa, çavdar, çerezlik ayçiçeği, çerezlik kabak ve yulaf ile ilgili de ıslah çalışması yaptıklarını kaydetti.
Kaya, ıslah edilen tohumları üniversitenin araştırma tarlasına ektiklerini dile getirdi.
Atatürk Üniversitesi öğrencisi Zehra Melik de tarlada yaptıkları uygulamaların öğrencilere mesleki anlamda katkıda bulunduğunu belirterek, "Ülkemizde daha kaliteli ürünler yetişmesi için ıslah çalışmaları gerçekleştirdik. Mercimek ayıkladık, tohumun kırık olmamasına, sağlıklı olmasına dikkat ettik." dedi.
TÜ öğrencisi Emre Yılmaz ise tohum ıslahının kaliteli ürünler yetişmesi için önemli bir etkinlik olduğunu ve ülke tarımına katkıda bulunduğunu kaydetti.
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