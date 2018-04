Yerli ve milli oyuncak dönemi

"Her alanda millilik bir vasıf haline geldi”

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Hümeyra Şahin ise her alanda milliliğin bir vasıf haline geldiğini söyleyerek, "Ekonomiden siyasi yönetime, kültürden sanata her alanda millilik bir vasıf haline geldiği bir dönemde Türkiye çok önemli bir dönemeçten geçiyor. Cumhurbaşkanımızın bu millilik vurgusu altında kültür ve sanat altında da yeni bir açılım yapmak üzere olgunlaşma enstitüsü gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü bir kurumunu yeniden ele almak çok önemli bir adım olduğu kanaatindeyim. Türkiye’de bütün kültür ve sanat alanında bu birikimi bu geleneği yeni bir mevzi kazandırmak üzere çok yoğun çalışmalar yapılıyor. Umuyorum bu alanda olgunlaşma enstitüsü bir merkez haline geçecektir” şeklinde konuştu.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, hem milli hem de yerli olunması gerektiğini söyleyerek, "Benim kılık kıyafetimi hafta sonu kıyafetimi takılarımı, saçım sakalımı bunların tamamını belirleyen bizler değiliz. Biz teknolojinin geldiği noktaya karşı değiliz. Onlardan bizim geçmişimize özümüze uygun olanı bizimkilerle harmanlayıp bizim yorumumuzla arz edelim. Çağ dışı değil, milli olacağız. Geçmişimizi, bugünün çağının en güzelini alıp bizim yorumumuzu katmalıyız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından farklı yörelerin kültürünü yansıtan yerli ve milli oyuncaklar incelendi.