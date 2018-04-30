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Yermük Kampı'nda kısmi tahliye anlaşması yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

Suriye'deki Esed rejimi, başkentin güneyinde Filistinli mültecilerin barındığı Yermük Kampı'nı almak için yoğun saldırılarını sürdürüyor - Kampın DEAŞ işgalindeki batı kısmına doğru ilerleyen rejim, kuzeydeki küçük alanı tahliye yoluyla ele geçirmek için Heyet Tahrir Şam ile anlaştı - Karşılığında Heyet Tahrir Şam'ın İdlib'de kuşattığı iki köyden tahliyelere izin vermesi bekleniyor

YERMÜK/ANKARA (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, ağırlıklı olarak Filistinli mültecilerin barındığı Yermük Kampı ve çevresinin terör örgütü DEAŞ işgalindeki kısmına saldırılarını sürdürüyor. Bölgenin Heyet Tahrir Şam kontrolündeki kısmı için ise tahliye anlaşmasına varıldı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Şam'ın güneyindeki Yermük Kampı'nın DEAŞ kontrolündeki alanın kuzey ucunda hakim rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam, rejim ile dün anlaşmaya vardı.

Bu kapsamda, İdlib'de Heyet Tahrir Şam kuşatmasındaki Şii nüfuslu köyler Fua ve Kefreya'dan binlerce kişinin tahliye edilmesinde uzlaşıldı. Anlaşma henüz uygulamaya geçirilmedi.

İdlib'deki AA muhabirleri, tahliye için yeşil otobüslerin köylerde beklediğini bildirdi.

Öte yandan, Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Yelde, Bebile ve Beyt Sahim yerleşimleri de rejim tarafından tahliye sürecine dahil edildi.

Çıkmak isteyen ÖSO mensubu ve aileleri tahliye edilecek, kalmak isteyenler ise "rejimin affından yararlanarak" bölgede yaşamaya devam edebilecek.

- Rejim Yermük'te ilerledi

Öte yandan, Esed rejimi güçleri, Kadem ve Asali bölgelerinden doğuya doğru, Yermük Kampı bölgesine ilerledi.

Rejim ve destekçilerinin aralıksız ve her türlü silahı kullanarak düzenlediği saldırılar sürüyor.

- Yüz binden fazla sivil kuşatma altında

Şam’ın 8 kilometre güneyinde yoğun olarak Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermük Kampı, 16 kilometrekare alana yayılmış bir yerleşim.

Bölgenin batı kısmındaki 8 kilometrekarelik bölümü terör örgütü DEAŞ’ın, doğu kesimindeki 7 kilometrekarelik bölümü ise Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde.

Yermük Kampı’nın kuzeyinde Esed rejimi ile DEAŞ arasında kalan 1 kilometrekarelik alanı ise rejim karşıtı silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam kontrol ediyor.

Yaklaşık 5 yıldır Esed rejimi ve İran destekli grupların kuşatması altındaki Yermük’ün DEAŞ kontrolündeki bölgesinde yarısından çoğu Filistinli mültecilerden oluşan 2 bin 500 aile yaşıyor.

ÖSO kontrolündeki küçük alanda ise yaklaşık 100 bin sivil kuşatma altında.

Yermük Kampı’nın yüzde 95’ini işgal eden DEAŞ, kampın çevresindeki Hacer El Esved semtinin tamamını, Tadamun Mahallesi'nin büyük bölümü ile Kadem, As Sari ve Müezziniye mahallerini kontrol ediyor.

Rejim güçleri, Doğu Guta'yı ele geçirmelerinin ardından, 19 Nisan'da Yermük'e yoğun saldırılar başlatmıştı. Onlarca Filistinli mülteci ölmüştü.

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tahliye Yermuk Kampı

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