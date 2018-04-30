Yermük Kampı'nda kısmi tahliye anlaşması yapıldı

YERMÜK/ANKARA (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, ağırlıklı olarak Filistinli mültecilerin barındığı Yermük Kampı ve çevresinin terör örgütü DEAŞ işgalindeki kısmına saldırılarını sürdürüyor. Bölgenin Heyet Tahrir Şam kontrolündeki kısmı için ise tahliye anlaşmasına varıldı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Şam'ın güneyindeki Yermük Kampı'nın DEAŞ kontrolündeki alanın kuzey ucunda hakim rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam, rejim ile dün anlaşmaya vardı.

Bu kapsamda, İdlib'de Heyet Tahrir Şam kuşatmasındaki Şii nüfuslu köyler Fua ve Kefreya'dan binlerce kişinin tahliye edilmesinde uzlaşıldı. Anlaşma henüz uygulamaya geçirilmedi.

İdlib'deki AA muhabirleri, tahliye için yeşil otobüslerin köylerde beklediğini bildirdi.

Öte yandan, Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Yelde, Bebile ve Beyt Sahim yerleşimleri de rejim tarafından tahliye sürecine dahil edildi.

Çıkmak isteyen ÖSO mensubu ve aileleri tahliye edilecek, kalmak isteyenler ise "rejimin affından yararlanarak" bölgede yaşamaya devam edebilecek.