Yeryüzü Doktorları bir haftalık ziyaret için Gazze'de

Yeryüzü Doktorları, İsrail ablukası altındaki Gazze'deki bir haftalık ziyaretine başladı.

Yeryüzü Doktorları Genel Müdürü Ali Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'ye, aralarında çocuk cerrahisi ve ortopedi alanında iki uzman ile 5 doktorun bulunduğu 7 kişilik bir ekiple geldiklerini söyledi.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde yapılan ameliyatlara destek vereceklerini ifade eden Doğan, çocuk cerrahisi ve ortopedi alanında birkaç konuda seminer ve eğitim vermeyi planladıklarını kaydetti.

Heyetin, Gazze'ye vardıktan sonra ilk olarak Filistin Sağlık Bakanlığı'nı ziyaret ettiğini aktaran Doğan, Türk Kızılayı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Gazze'de hizmet veren sağlık kuruluşlarına da gideceklerini belirtti.

Uzun zamandan beri Gazze'de faaliyetler yürüttüklerini, geçmişte buraya çok sayıda sağlık ekibi gönderdiklerini, ekiplerinin Gazze ve Batı Şeria'da ameliyatlar gerçekleştirdiğini dile getiren Doğan, yakın zamanda sahadan aldıkları bilgiler doğrultusunda, burada kalıcı olarak sürekli hizmet veren ekipler kurma yönünde çalışmalar başlattıklarını ifade etti.