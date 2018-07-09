Yeryüzü Doktorları heyeti, Gazze'de ameliyatlara girmeye başladı

Bir haftalık ziyaret için Gazze'de bulunan Yeryüzü Doktorları heyeti, Şifa Hastanesi'nde Filistinli meslektaşlarıyla ameliyatlar gerçekleştirmeye başladı.

AA muhabirine konuşan Yeryüzü Doktorları program yöneticisi Safa Şimşek, derneğin 5 doktorunun, Filistinli doktorlarla iş birliği içinde Şifa Hastanesi'nde ameliyatlara girmeye başladığını söyledi.

Bir gün önce hastane doktorlarıyla bir araya gelinip çalışma programı yapıldığını ifade eden Şimşek, ziyaret süresi bitene kadar ameliyatlara katılmaya devam edileceğini aktardı.

Çocuk cerrahisi alanında uzman Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu da "Bugün çalışmaya başladık ve 6 günlük bir çalışma program hazırladık." dedi.

Dokucu, girecekleri ameliyatların sayısının henüz belli olmadığını, hastaların durumuna göre bunun netlik kazanacağını kaydetti.

Derneğin 5'i doktor 7 kişiden oluşan heyeti bir haftalık ziyaret için dün Gazze'ye varmıştı.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de, 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, 130'dan fazla Filistinli, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit olmuş, 15 binden fazla Filistinli yaralanmıştı.

