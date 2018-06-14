Yeryüzü Doktorları ramazan ayında da yaraları sarmaya devam etti

İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Doktorları, ramazan ayında da başlattığı beslenme kampanyası ve bunun yanı sıra iftar / kumanya organizasyonları ve sunduğu sağlık hizmetleri ile ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu, yardımlaşma ve paylama ruhunu pek çok coğrafyaya taşıdı.

Yeryüzü Doktorlarından yapılan açıklamaya göre, dünyada 815 milyon insan açlık sıkıntısı çekiyor ve 5 yaş altı ölümlerin çoğu açlık sebebiyle meydana geliyor.

Yeryüzü Doktorlarının, uzun yıllardır devam ettirdiği beslenme sağlığı projelerine bu sene "Ölüm Kalım Meselesi" kampanyası ile devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şiddetli açlığın yaşandığı Yemen'de 4 beslenme sağlığı merkezi açarak Mart ayından itibaren bin 444 muayene, 388 tedavi, 631 kişiye birinci basamak sağlık hizmeti verildi. Merkezler çalışmalarına yıl boyunca devam edecek. Ayrıca ramazan boyunca ihtiyaç sahibi coğrafyalarda iftar ve kumanya organizasyonları da yapan Yeryüzü Doktorları, Suriye, Somali, Gazze, Çad ve Yemen'de 5 bine yakın kişiye iftar yemeği ve 4 bin 400 kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

Yeryüzü Doktorları, açlık sıkıntısı ile mücadele ederken bir yandan da Gazze’de Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yaralanan kişilere bölgede acil müdahalede bulundu. Sadece son bir haftada 462 Filistinliye tıbbi destek verildi, toplam 572 seansta ilaç, fizyoterapi ve psikososyal destek sağladı. Suriye'nin Azez ilçesine bağlı Soran beldesinde açtığı klinikte sağlık hizmeti vermeye başlayan Yeryüzü Doktorları, 512 kişiye de hijyen kiti dağıttı. Çeçenistan’da gönüllü sağlık ekibi ile 105 göz muayenesi 35 katarakt ameliyatı yapıldı."