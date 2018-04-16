Yeryüzü Doktorları'ndan Çad'a destek

İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneği, Çad’a sığınan mültecilere sağlık yardımı ulaştırdı.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, gönüllü sağlık ekibinin Çad’da çalışmalar yaptığı, 25 Nisan'a kadar 50 binden fazla mülteciyi barındıran Sido mülteci kampında sağlık hizmeti verileceği vurgulandı.
Yeryüzü Doktorları Program ve Operasyonlar Müdürü Safa Şimşek, bölgeye krizin ilk günlerinden itibaren yardım ulaştırdıklarını belirterek şunları kaydetti:
"Gidecek olan ekibimiz Sido mülteci kampında tedavileri gerçekleştirirken, kliniğe maddi-manevi gücü olmadığından dolayı gelemeyen hastaların ise evlerini ziyaret ederek mobil olarak sağlık hizmetlerini ulaştıracak; ihtiyacı olanlara ilaç temini sağlayacak. Aynı zamanda proje koordinatörlerimiz bölgede ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılması için kurban organizasyonları da gerçekleştirecek."
Macron'un Türkiye iddiasına Rusya'dan cevap: Operasyon bizi bölmedi
Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi
Yunan Bakan'dan 8 darbeci asker hakkında skandal açıklama
Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi
Son dakika! İstanbul'daki fabrikada korkutan yangın
İç çamaşırlarıyla sokakta! Siz bir de arkasını görün
Rize'de ağızları açık bırakan ev!
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ege uyarısı: Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir
Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti
Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme
Okuyucu Yorumları 0 yorum