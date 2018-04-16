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Yeryüzü Doktorları'ndan Çad'a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 18:00 | Son Güncelleme

Yeryüzü Doktorları'ndan Çad'a destek

İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneği, Çad’a sığınan mültecilere sağlık yardımı ulaştırdı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, gönüllü sağlık ekibinin Çad’da çalışmalar yaptığı, 25 Nisan'a kadar 50 binden fazla mülteciyi barındıran Sido mülteci kampında sağlık hizmeti verileceği vurgulandı.

Yeryüzü Doktorları Program ve Operasyonlar Müdürü Safa Şimşek, bölgeye krizin ilk günlerinden itibaren yardım ulaştırdıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Gidecek olan ekibimiz Sido mülteci kampında tedavileri gerçekleştirirken, kliniğe maddi-manevi gücü olmadığından dolayı gelemeyen hastaların ise evlerini ziyaret ederek mobil olarak sağlık hizmetlerini ulaştıracak; ihtiyacı olanlara ilaç temini sağlayacak. Aynı zamanda proje koordinatörlerimiz bölgede ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılması için kurban organizasyonları da gerçekleştirecek."

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Yeryüzü Doktorları

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