İSTANBUL (AA) - Uganda'ya giden Yeryüzü Doktorları'nın gönüllü heyeti, ortopedi alanında doktorlara, hemşirelere ve akademisyenlere eğitim verecek, bazı hastaları tedavi edecek.

Yeryüzü Doktorları'ndan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 50'ye yakın ülkede faaliyetlerde bulunarak sağlık alanında ihtiyaç sahibi insanların hayatına dokunmaya devam eden derneğin gönüllü hekimleri bu kez de Uganda'ya gitti.

Ugandalı doktor, hemşire ve akademisyenlere gelişimsel kalça displazisi ve çarpık ayak rahatsızlıkları ile ilgili eğitim verecek olan gönüllü hekimler, uygulamalı eğitim kapsamında bu alanda tedaviler de gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Üyesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Salduz, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünyada her bin çocuktan birinde doğuştan çarpık ayak rahatsızlığı bulunuyor. Bu oran Afrika'da binde 2-3 oranında görülmekte. Kalça çıkığı daha az oranda görülmekle birlikte her iki hastalığın da tedavisi erken dönemde ameliyatsız yapılabiliyor. Biz ortopedi ekibi olarak doktor sayısının çok kısıtlı olduğu Afrika coğrafyasında bu rahatsızlıklarının tedavisine yönelik eğitimler düzenleyecek ve erişebildiğimiz kadar hastaya ulaşarak Uganda'nın iki şehrinin kırsal bölgelerinde çocuk hastaların tedavilerini yapmaya çalışacağız. Tedavi edilmez ise ciddi sakatlıklara yol açan bu ortopedik hastalıkların tedavisi Uganda halkı için büyük önem arz ediyor. Çünkü bu tarz eğitim ve tedavi faaliyetleri bölgede sağlık sisteminin iyileşmesine katkı sağlamakla kalmayıp, kalıcı çözümler için bir yol haritasına dönüşüyor."