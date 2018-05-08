HABER

Yeryüzü Doktorları'ndan Uganda'ya "ortopedi" desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 10:18 | Son Güncelleme

Derneğin gönüllü hekimleri, Uganda'da sağlık personeline ortopedi konusunda eğitim verecek

İSTANBUL (AA) - Uganda'ya giden Yeryüzü Doktorları'nın gönüllü heyeti, ortopedi alanında doktorlara, hemşirelere ve akademisyenlere eğitim verecek, bazı hastaları tedavi edecek.

Yeryüzü Doktorları'ndan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 50'ye yakın ülkede faaliyetlerde bulunarak sağlık alanında ihtiyaç sahibi insanların hayatına dokunmaya devam eden derneğin gönüllü hekimleri bu kez de Uganda'ya gitti.

Ugandalı doktor, hemşire ve akademisyenlere gelişimsel kalça displazisi ve çarpık ayak rahatsızlıkları ile ilgili eğitim verecek olan gönüllü hekimler, uygulamalı eğitim kapsamında bu alanda tedaviler de gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Üyesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Salduz, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünyada her bin çocuktan birinde doğuştan çarpık ayak rahatsızlığı bulunuyor. Bu oran Afrika'da binde 2-3 oranında görülmekte. Kalça çıkığı daha az oranda görülmekle birlikte her iki hastalığın da tedavisi erken dönemde ameliyatsız yapılabiliyor. Biz ortopedi ekibi olarak doktor sayısının çok kısıtlı olduğu Afrika coğrafyasında bu rahatsızlıklarının tedavisine yönelik eğitimler düzenleyecek ve erişebildiğimiz kadar hastaya ulaşarak Uganda'nın iki şehrinin kırsal bölgelerinde çocuk hastaların tedavilerini yapmaya çalışacağız. Tedavi edilmez ise ciddi sakatlıklara yol açan bu ortopedik hastalıkların tedavisi Uganda halkı için büyük önem arz ediyor. Çünkü bu tarz eğitim ve tedavi faaliyetleri bölgede sağlık sisteminin iyileşmesine katkı sağlamakla kalmayıp, kalıcı çözümler için bir yol haritasına dönüşüyor."

Ünlü anketçiden sürpriz Haydar Baş ve Doğu Perinçek çıkışıÜnlü anketçiden sürpriz Haydar Baş ve Doğu Perinçek çıkışı
Diyanet'ten sert tepki: HadsizlerDiyanet'ten sert tepki: Hadsizler
Flaş iddia! 'Medine'ye kilise inşa ettirecek'Flaş iddia! 'Medine'ye kilise inşa ettirecek'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama Uganda Yeryüzü Doktorları

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
On Numara sonuçları 7 Mayıs: Be sefer tek kişiye!

On Numara sonuçları 7 Mayıs: Be sefer tek kişiye!

İstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtı

İstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtı

Eski nüfus cüzdanları ile 24 Haziran seçiminde oy kullanılabilecek mi?

Eski nüfus cüzdanları ile 24 Haziran seçiminde oy kullanılabilecek mi?

İYİ Partili Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı

İYİ Partili Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı

'Belediyede tanıdığı olan var mı' paylaşımına başkanın yanıtı sosyal medyayı salladı

'Belediyede tanıdığı olan var mı' paylaşımına başkanın yanıtı sosyal medyayı salladı

Kuzey Irak'a hava operasyonu!

Kuzey Irak'a hava operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.