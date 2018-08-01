"Yeşil altın"da erken hasat

Düzce'de bazı üreticiler, Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçim kaynağı olan ve "yeşil altın" olarak adlandırılan fındıkta hasada erken başladı.
Kent merkezindeki bazı bahçelerde üreticiler, fındığın olgunlaşmasının ardından ağaç eğme yöntemiyle fındık topluyor. Üreticiler, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açıkladığı tarihten yaklaşık 5 gün önce fındık hasadı gerçekleştiriyor.
Fındık hasadına başlayan 52 yaşındaki Mustafa Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındığın olgunlaşmasıyla hemen hasada başladığını söyledi.
Özdemir, bulundukları yörede fındığın erken olgunlaştığını anlatarak, "Buranın fındığı erken oluyor, biz de erkenden başladık toplamaya. Fındıkta durum biraz kritik. Fındık olmadığı için durumlar biraz sıkıntılı." diye konuştu.
Çoluk çocuk hasada başladıklarını aktaran Özdemir, "Fındık toplamak zor değil ama terletiyor biraz. Silkeleme yöntemiyle toplamadığımız için fındık ağacının dalını eğmek zor oluyor. Bir de malum sıcaklar var. Ama memnunuz." ifadelerini kullandı.
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