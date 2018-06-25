"Yeşil altın"da kritik ay

ÖMER ÜRER - Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Şahin Başaran, fındıkta kritik bir aya girildiğini ve mahsulün "iç doldurma" denilen gelişme döneminde olduğunu belirterek, "Çiftçilerin şimdiden bahçesine gidip külleme ile mücadele etmesi gerekiyor. Şu an fındık iç doldurma pozisyonunda. Belki yaprak gübresi gibi takviyeler gerekecek, belki alt temizliği gerekecek, bu anlamda çiftçiye önemli görevler düşüyor." dedi.

Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındığın Türkiye ve dünya için önemli olduğunu söyledi.

Fındıkta Türkiye'nin üretim alanlarının dünya için değerli olduğuna değinen Başaran, "Türkiye'nin fiyat belirlemesi ve buradaki fındığın kalitesi de dünya için önemlidir. Sert kabuklu meyveler içerisinde çok önemli bir yere sahip olan ve 'yeşil altın' olarak tabir ettiğimiz bir üründe oluşturulacak politikalar da bir o kadar önemli." diye konuştu.

Fındıkta son yıllarda külleme hastalığının görüldüğünü kaydeden Başaran, kritik bir aya girildiğini ve ürünün "iç doldurma" denilen gelişme döneminde olduğunu anlatarak, şöyle devam etti: