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Yeşil Bursa özgün kimliğine kavuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 16:50 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın bir orman şehri olduğunu, yapacakları çalışmalarla yeşil Bursa’nın özgün kimliğine tekrar kavuşacağını söyledi.Ormanların, bir şehrin ve ülkenin hafızası olduğunu, vatandaşların da bu bilinçle ağaca yaklaşması gerektiğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, yetkili bakanlıkların son yıllarda önemli çalışmalar yaptığını, Türkiye’nin yeşiline değer katıldığını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın bir orman şehri olduğunu, yapacakları çalışmalarla yeşil Bursa’nın özgün kimliğine tekrar kavuşacağını söyledi.
Ormanların, bir şehrin ve ülkenin hafızası olduğunu, vatandaşların da bu bilinçle ağaca yaklaşması gerektiğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, yetkili bakanlıkların son yıllarda önemli çalışmalar yaptığını, Türkiye’nin yeşiline değer katıldığını belirtti. Bursa’nın bir orman şehri olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa yeşil ile özdeşleşmiş bir şehirdir. Son dönemde hızlı büyümeden dolayı bu özelliğini bir miktar kaybetmiş olabilir. Ancak doğru hamlelerle Bursa öz kimliğine tekrar kavuşacaktır. Şehirde yaşayan her bireyin ormanlara sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. Orman Haftası da bu bilincin artmasını tetikleyecektir” dedi.

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