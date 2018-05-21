Yeşil dedektörle sigara denetimi

Cansel KİRAZ - Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)

Yeşilay tarafından hayata geçirilen 'Yeşil Dedektör' uygulaması ile metrobüs durakları, kafe ve kapalı alanlarda sigara içenler tespit edilerek ceza kesilecek.

Türkiye'de 2008 yılında 'Tütün Kontrol Çerçeve Anlaşması' ile kapalı alanlarda sigara içme yasağının geldiğini hatırlatan Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, “Daha önce bizim hayatımızda çok olumsuz bir görüntü çizen, okul binalarında, hastanelerde birçok yerde sigara içilmesine ilişkin bir yasak yoktu. Bu alanlarda sigara yasağı ve bunu ihlal edenlere bazı cezalar getirildi. Biz, toplumsal açıdan çok önemli olan bu kazanımın toplum tarafından da savunulması gerektiğini ve takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 'Bu denetim mekanizmasının içine toplumu nasıl katabiliriz?' diye düşündük ve ' Yeşil Dedektör' diye bir uygulama getirdik" dedi.

3 TUŞLA DENETİM

Uygulamanın kullanımını anlatan Savaş Yılmaz, “Oturduğunuz mekanda, sigara yasağına ilişkin bir ihlal olduğunu ilgi birimlere ihbar edebiliyorsunuz. 3 tuşla bulunduğunuz mekanı ilgili denetim ekiplerine bildirerek, 'Kapalı alanlarda sigara içme yasağına ilişkin ihlal var. Lütfen denetime gelin' diye çağrıda bulunabiliyorsunuz" şeklinde konuştu.