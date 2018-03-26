Yeşil dostu Forum Erzurum, “dünyaya bağlan” dedi

Türkiye’nin Breeam Sertifikası’na sahip ilk binası ve ilk yeşil alışveriş merkezi olma özelliği taşıyan Forum Erzurum, bu yıl “dünyaya bağlan” sloganıyla gerçekleştirilen Dünya Saati etkinliğine destek verdi ve ışıklarını bir saat boyunca azalttı.

Ziyaretçilerine sunduğu hizmeti iyileştirmek için her geçen gün yeni projeler üzerinde çalışmaya devam eden Forum Erzurum, WWF-Türkiye tarafından, küresel iklim değişikliği ile tehdit altında olan biyolojik çeşitliliğe dikkat çekmek amacıyla 24 Mart 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilen Dünya Saati etkinliğinin de bir parçası oldu.

Etkinlik kapsamında saat 20.30 - 21.30 arasında bir saat boyunca ışıklarını azaltarak WWF-Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına destek olan Forum Erzurum, tüm ziyaretçileriyle birlikte bu farkındalığın bir parçası oldu.

Dünya Saati Hakkında

Dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla WWF tarafından 2007 yılından beri gerçekleştirilen ve 135 ülkeden 2 milyar insanın katılımıyla dünyanın en büyük çevre hareketi olan Dünya Saati (Earth Hour), ülkemizde WWF-Türkiye tarafından yürütülüyor.

Her yıl Mart ayının son Cumartesi günü, 20:30-21:30 saatleri arasında, tüm dünyada aynı anda gerçekleştirilen Dünya Saati, bir saatliğine ışıklarını kapatan görkemli yapılar, köprüler, şirket binaları ve bireylerle, çevresel sorunlara gösterdiğimiz duyarlılığın küresel ifadesine dönüştü. Ülkemizde 2008 yılından beri WWF-Türkiye tarafından yürütülen Dünya Saati, 2010 yılında katılım açısından önemli ilklere sahne oldu. 230’un üzerinde kurum ve yaklaşık 5.000 kişinin katıldığı Dünya Saati’ne Boğaziçi Köprüsü ışıklarını kapatarak destek verdi. 2011 yılında 20.000’den fazla kişi ve 250’nin üzerinde kurum dünyanın geleceği için güçlerini birleştirdi. Boğaziçi Köprüsü’nün yanı sıra Ankara Opera Binası ve Kastamonu Kalesi de yerini aldı. 2012 yılında Türkiye’de kendi rekorunu kıran Dünya Saati’ne 75.000’den fazla insan ve 400’ün üzerinde kurum katıldı. Boğaziçi Köprüsü ile birlikte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Dolmabahçe Sarayı ve Saat Kulesi, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı, Galata Kulesi, Aya Sofya Müzesi ilk defa Dünya Saati için ışıklarını kapattı. 2013 yılında ise, kampanyaya katılanlar "Sensiz Olmaz" dedi ve kendi domino etkilerini oluşturdu; ailesini, arkadaşlarını harekete geçirdi. Kız Kulesi de ışıklarını ilk defa kapatarak Dünya Saati’nin sembolleri arasında yerini aldı.