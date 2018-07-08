Yeşil kategoride aranan PKK'lı terörist Serkan Tan öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada Şırnak Beytüşşebap Akarsu Köyü Düzkavak bölgesinde iki gün önce düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin “Serdar” kod adlı “Serkan Tan” olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

'MALİYE BİRİMİ SORUMLUSU' OLARAK TAYİN EDİLMİŞ

Tan’ın sözde Botan Saha Van Eyaleti 5’li Yürütme Sorumlusu olarak görev yaptığı, bu dönemde örgütün üst yönetimi tarafından sözde Van Eyaleti Halkla İlişkiler ve Maliye Birimi Sorumlusu olarak tayin edildiği belirtildi.





