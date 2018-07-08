HABER

Yeşil kategoride aranan PKK'lı terörist Serkan Tan öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 21:34 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, “Terör Arananlar Listesi”nde yeşil kategoride aranan “Serdar” kod adlı Serkan Tan’ın ölü ele geçirildiğini duyurdu. Tan'ın sözde Van Eyaleti Halkla İlişkiler ve Maliye Birimi Sorumlusu olarak tayin edildiği belirtildi.

Yeşil kategoride aranan PKK'lı terörist Serkan Tan öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada Şırnak Beytüşşebap Akarsu Köyü Düzkavak bölgesinde iki gün önce düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin “Serdar” kod adlı “Serkan Tan” olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

'MALİYE BİRİMİ SORUMLUSU' OLARAK TAYİN EDİLMİŞ

Tan’ın sözde Botan Saha Van Eyaleti 5’li Yürütme Sorumlusu olarak görev yaptığı, bu dönemde örgütün üst yönetimi tarafından sözde Van Eyaleti Halkla İlişkiler ve Maliye Birimi Sorumlusu olarak tayin edildiği belirtildi.

terorist

PARTNERTatil yapmak hakkımız!Tatil yapmak hakkımız!
'Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride aranıyordu, ölü olarak ele geçirildi'Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride aranıyordu, ölü olarak ele geçirildi
Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrıTekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PKK Serkan Tan terörist PKK’nın 'maliyeci'si öldürüldü yeşil kategorideki terörist

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'ya gelen aşk dolu mesajı yayınladı

Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'ya gelen aşk dolu mesajı yayınladı

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tren kazasına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tren kazasına ilk yorum

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

Tekirdağ'daki tren kazasından ilk görüntüler

Tekirdağ'daki tren kazasından ilk görüntüler

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazanın nedeni belli oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazanın nedeni belli oldu

701 sayılı KHK ihraçları ile ilgili önemli açıklama! OHAL komisyonuna başvuranların sona ereceği tarih belli oldu

701 sayılı KHK ihraçları ile ilgili önemli açıklama! OHAL komisyonuna başvuranların sona ereceği tarih belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.