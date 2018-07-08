Yeşil kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, aranan teröristler listesinde yeşil kategoride bulunan "Serdar" kod adlı Serkan Tan'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör Arananlar Listesi"nde yeşil kategoride yer alan "Serdar" kod adlı Serkan Tan'ın ölü ele geçirildiği belirtildi.
Teröristin, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Akarsu köyü Düzkavak bölgesinde 6 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği, yapılan incelemede bu teröristin yeşil kategoride aranan "Serdar" kod adlı Serkan Tan olduğunun tespit edildiği bildirildi.
Söz konusu teröristin sözde "Botan Saha Van Eyaleti 5'li Yürütme Sorumlusu" olduğu, daha sonra örgütün üst yönetimi tarafından sözde "Van Eyaleti Halkla İlişkiler ve Maliye Birimi Sorumlusu" olarak tayin edildiğinin belirlendiği kaydedildi.
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