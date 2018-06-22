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'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olduğu öne sürülen kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 11:19 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir otele düzenlenen operasyonda, "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olduğu öne sürülen B.E. gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Şişli'deki lüks bir otele operasyon düzenledi. Operasyonda, "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olduğu iddia edilen B.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin, geçmişte mahkeme kararıyla Z.S olan adını B.E. olarak değiştirdiği öğrenildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Yeşil Mahmut Yıldırım

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