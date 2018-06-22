'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olduğu öne sürülen kişi yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Şişli'deki lüks bir otele operasyon düzenledi. Operasyonda, "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olduğu iddia edilen B.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin, geçmişte mahkeme kararıyla Z.S olan adını B.E. olarak değiştirdiği öğrenildi.
AA
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