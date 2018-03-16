Yeşilay, BM’de Uyuşturucu Komisyonunda bağımlılıklarla mücadelesini anlattı

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi’nde Uyuşturucu Maddeler Komisyonunun 61’inci oturumu kapsamında Yeşilay’ın uyuşturucu başta olmak üzere her türlü bağımlılığa karşı hayata geçirilen siyasi kararların alınmasındaki rolü paylaşıldı. BM Uyuşturucu Komisyonu çerçevesinde düzenlenen Önleyici Adımlarla İlgili Tecrübe Paylaşımı ve Yenilikçi Politikalar oturumda Yeşilay, önleme ve koruma faaliyetlerini katılımcılara aktardı. Yeşilay, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi’nde uyuşturucu ile mücadele kapsamında önleme ve iyileştirmeye yönelik proje ve çalışmalarını anlattı. Yeşilay’ın düzenlediği toplantıya, Türkiye’nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gül, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Uyuşturucuyu Önleme ve Sağlık Birimi Başkanı Dr. Gilberto Gerra, Yeşilay Genel Başkanı Savaş Yılmaz ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç’in yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve davetli katıldı. Yeşilay Genel Başkanı Savaş Yılmaz İHA muhabirine toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün biz, Birleşmiş Milletlerde Uyuşturucuyla mücadele misyonunun toplandığı Viyana’da oturuma katıldık. Bu oturumlarda yan etkinlik alma haklarınız var. Türkiye Yeşilay Cemiyeti aynı zamanda BM’nin ekosu statüsünde olduğu için bu yan etkinlikleri düzenlemesi hakkıdır. Haklarını iyi kullanan bir cemiyettir. Bugün burada hem BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Uyuşturucuyu Önleme ve Sağlık Birimi Başkanı Dr. Gilberto Gerra’nin katılması, hem bizim Türkiye’nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gül’ün katılması güçlü bir oturuma vesile oldular. Ben burada sivil toplumun rolü ne olmalı? Sivil toplum nasıl katılmasıyla ilişkin kısa bir sunum konuşması yaptım. Daha sonra da Yeşilay’ın temel yaptığı alanlarla ilgili arkadaşlarımız birer sunum yaptılar. Bunlardan biri Türkiye bağımlılıkla mücadele eğitim merkezinde yaptığımız önleme çalışmaları diğeri de YEDAM’ın merkezinde yaptığımız aslında rehabilitasyon ve bağımlının iyileşmesine yönelik çalışma. İkisi de gerçekten büyük ilgi çekti başka kurumların. Bunlar bizim Programlarımızın adaptasyonlarıyla ilgileniyorlar. O anlamda verimli bir toplantı gerçekleştirmiş olduk” dedi.

“Uyuşturucuya karşı koruma doğumla birlikte başlıyor”

Yeşilay tarafından düzenlenen toplantıda konuşan, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Uyuşturucuyu Önleme ve Sağlık Birimi Başkanı Dr. Gilberto Gerra, uyuşturucu karşı koruma ve önlemenin uzun soluklu bir stratejik süreç olduğunu belirterek, korumanın doğumla birlikte başladığını söyledi.

“Uyuşturucu ile mücadelede aile-çocuk ilişkisi önemli”

Uyuşturucu ile mücadelede aile-çocuk ilişkisinin önemine işaret eden Gerra, aile içi kimi kural ve düzenli gözlemin önemli olduğunu ifade ederek, böyle bir durumda çocuğun annem ve babam benimle ilgileniyor düşüncesinde olacağı ve böylelikle olası bir tehlike durumunda kendisini rahatlıkla ailesine açabileceğini anlattı.

“Okullarla ortak çalışmalar uyuşturucuya karşı korumada kilit rol oynuyor’

Gerra, okullarla kurulacak işbirliği ve ortak çalışmaların uyuşturucuya karşı korumada kilit rol oynadığının altını çizerek, çocukların dış unsurların etkisinde kalmamaları için bu iş birliğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Bağımlılık yapan maddelerin bir bütün olarak ele alınması gerektiğine dikkati çeken Gerra, sigaranın zararlı ancak marihuananın zararsız olduğunu iddia etmenin koruma ve önleme çabalarını boşa çıkartacağı görüşünü paylaştı.