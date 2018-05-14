HABER

Yeşilay Genel Başkanlığı'na Mücahit Öztürk yeniden seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 15:03 | Son Güncelleme

Yeşilay Genel Başkanlığı'na Mücahit Öztürk yeniden seçildi

İSTANBUL (AA) - Yeşilay Genel Başkanlığı'na Prof. Dr. Mücahit Öztürk yeniden seçildi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, insan onurunu ve saygınlığını temel alarak toplumu ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için 1920 yılından bu yana faaliyet gösteren Yeşilay'ın 72. Dönem Olağan Genel Kurulu, Sepetçiler Kasrı'nda yapıldı.

Başkanlık görevini 3 yıldır sürdüren Prof. Dr. Mücahit Öztürk, ikinci kez oy birliği ile genel başkan seçildi. Yönetim Kurulu'nda avukat Osman Baturhan Dursun, Dr. Mehmet Dinç, Dr. Esra Albayrak, Ahmet Kaan, Hatice Saadet Kalyoncu, Çetin Dönmez, Doç. Dr. Hakan Ertin, Doç. Dr. Azize Nilgün Canel, Mahmud Esad Arar, Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Doç. Dr. Emine Ahmetoğlu ve Müşerref Pervin Tuba Durgut yer aldı.

- "Pek çok projeye imza attık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelesinin yerelden globale taşındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız 3 yılda toplumumuzla gençlerimizle daha çok kucaklaşarak, onları zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan koruma ve kurtarmayı hedefleyen pek çok projeye imza attık. Yeşilay'ın önleyici ve koruyucu çalışmalarını, rehabilitasyonla birlikte sonuca dönük adımlar ve projelerle desteklemeye özen gösterdik. Bağımlılıkla mücadelemizi, Türkiye'nin 81 ilinde sürdürmenin yanı sıra uluslararası alana taşıyarak dünyanın rol model olarak gösterdiği çalışmalara imza attık.

Yeşilay'ı 100. yılında bağımlılıkla mücadelede dünyada lider sivil toplum kuruluşu vizyonuyla hareket ettiğimiz çalışmalarımızla, bu yolda tüm gönüllülerimiz, destekçilerimiz ve ailelerimizle yan yana umut dolu bir geleceğe hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Yeşilay'ı 100. yılına taşıyacak 72. Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu'nun hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli olduCumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu
Flaş açıklama: Çekilmeye hazırlık yapıyorFlaş açıklama: Çekilmeye hazırlık yapıyor
Irak'ta seçimi kazanan belli oldu!Irak'ta seçimi kazanan belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Mücahit Öztürk seçim Yeşilay

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ soruşturması kapsamında 15 şirkete kayyum atandı!

FETÖ soruşturması kapsamında 15 şirkete kayyum atandı!

Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama

Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama

Paylaşılamayan Cinayet - Melih Esen Cengiz

Paylaşılamayan Cinayet - Melih Esen Cengiz

Şırnak'ta teröristlerden hain saldırı! 1'i ağır 2 asker yaralı

Şırnak'ta teröristlerden hain saldırı! 1'i ağır 2 asker yaralı

Şanlıurfa'da külliye kubbesi beton dökülürken çöktü: Yaralılar var

Şanlıurfa'da külliye kubbesi beton dökülürken çöktü: Yaralılar var

Makam odasında ilginç görüntü! Görenler önce biblo sanıyor

Makam odasında ilginç görüntü! Görenler önce biblo sanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.