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Yeşilay Muğla Şube Başkanı Pirci velileri uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 18:16 | Son Güncelleme

Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci, kötü alışkanlıklarda öğrencileri korumada en büyük görevin velilere düştüğünü belirterek; “Eğer biz öğrencilerimize sahip çıkamazsak, sokak öğrencilerimize sahip çıkıyor“ dedi.Marmaris’te, hava muhalefeti nedeniyle ertelen Yeşilay Haftası etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Yeşilay Muğla Şube Başkanı Pirci velileri uyardı

Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci, kötü alışkanlıklarda öğrencileri korumada en büyük görevin velilere düştüğünü belirterek; “Eğer biz öğrencilerimize sahip çıkamazsak, sokak öğrencilerimize sahip çıkıyor“ dedi.
Marmaris’te, hava muhalefeti nedeniyle ertelen Yeşilay Haftası etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Muğla’nın Marmaris ilçesinde, daha önce yapılması planlanan Yeşilay Haftası etkinliği hava muhalefeti nedeniyle ertelenmişti. Ertelenen etkinlik, Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin katkılarıyla bugün gerçekleşti. İlk olarak Sabancı Anadolu Lisesi’nde Bilgilendirme Konferansı düzenlendi. Konferans, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Konferansta gençlerin ve çocukların kötü alışkanlıklardan korunması için yapılan ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verildi. Etkinlikler kapsamında Marmaris’teki okullar Atatürk Meydanı’nda stant açtı. Stantlarda Yeşilay’ın okullarda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi. Etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerin sergilediği halkoyunları gösterisi katılımcılardan büyük alkış aldı. Her iki etkinliğe de, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Tarım Müdürü Nejmettin Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Etkinlikte Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci bir konuşma yaptı. Uyuşturucu ile mücadelede velilere büyük iş düştüğünü belirten Pirci: “Yeşilay, bugünlere gelinceye kadar alkol, sigara, uyuşturucu, kumar, teknoloji bağımlılığını da ilave ederek insanları korumaya yönelik faydalı tedbirler almakta. Hedef kitlemiz ise öğrencilerimizdir. Mücadele alanımızı genişletirsek kötülükler yanımıza yaklaşamaz. Yeşilay olarak 81 ilde okullarımız, kulüplerimizle birlikte her türlü uyarıcı tedbirlerimizi alıyoruz. Bu konuda en büyük görev velilere, annelere babalara düşüyor. Öğrencilerimizin okul dışında ne yaptığını takip etme zorunluluğumuz var. Eğer biz öğrencilerimize sahip çıkamazsak, sokak öğrencilerimize sahip çıkıyor“ dedi.

Yeşilay Muğla Şube Başkanı Pirci velileri uyardı

Yeşilay Muğla Şube Başkanı Pirci velileri uyardı

Yeşilay Muğla Şube Başkanı Pirci velileri uyardı

Yeşilay Muğla Şube Başkanı Pirci velileri uyardı

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