Yeşilay'dan çocuklar için etkinlik

İSTANBUL (AA) - Yeşilay'ın çocuk dergisi "Mavi Kırlangıç" çocukları sokak oyunları etkinliğinde bir araya getirdi.
Kadıköy Dalyan Park’ında gerçekleşen etkinlikte, çocuklar aileleriyle unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını oynadı.
Etkinlikte çocuklar sek sek, dokuz taş, istop, gölge kovalamaca, saklambaç, körebe gibi oyunlar oynadı, ip atladı.
Müzik eşliğinde oynanan geleneksel sokak oyunlarında çocuklar doyasıya eğlenirken, etkinliğe katılan çocuklara, Yeşilay şapkası, rozeti ve Mavi Kırlangıç dergisi hediye edildi.
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