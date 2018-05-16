İSTANBUL (AA) - Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, ramazan ayının bağımlılıklardan ve zararlı alışkanlıklardan arınma anlamına geldiğini belirterek, "teknoloji orucu" ile kişilerin kendisine ve sevdiklerine daha çok zaman ayırabileceğini ifade etti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayında, bağımlılık riski olmadan, bilinçli teknoloji ve internet kullanımının mümkün olabileceğini aktardı.

Teknolojinin insan hayatına getirdiği sayısız faydalar olmasına rağmen kişinin teknoloji kullanımı üzerinde kontrolünün kaybolması ve teknolojiyi ölçüsüz ve sınırsız kullanmasının çok ciddi zararlara sebep olabildiğini vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"İnternet ve teknoloji bağımlılığı diğer bağımlılıklarda olduğu gibi kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığında yoksunluk yaşadığı bir durum olarak tanımlandığı için ramazan orucunda olduğu gibi bir tür 'teknoloji orucu' ile bu güzel ayda, kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırın. Ramazan ayı sadece sigara ve türevleri değil teknoloji gibi diğer davranışsal bağımlılıklardan uzaklaşma anlamında da ciddi bir fırsattır. Ramazan ayı arınma ayıdır."