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Yeşilçam belgeselinin çekimleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 16:42 | Son Güncelleme 20 dakika önce

İSTANBUL (AA) - Yapımcılığını ve yönetmenliğini Burak Çelik'in üstlendiği, "Asırlık Çınar Yeşilçam" adlı belgeselin çekimleri başladı.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, aralarında Ertan Güntav, Yavuz Karakaş, Engin Çağlar, Hasan Yıldız ve Tahir Yaman'ın da yer aldığı, Türk sinemasına damga vurmuş birçok usta sanatçı, film yapımcısı, senarist, yönetmen, gazeteci, yazar ve ses sanatçısı belgeselde, Türk sineması ile ilgili önemli olayları ve anılarını anlatacak.

Proje çalışmaları tamamlanan belgeselin yönetmeni Çelik, yaklaşık 4 aydır yoğu bir çalışma yürüttüklerini kaydederek, "Amacımız genç nesillere, Türk sinemasını, Yeşilçam'ı anlatmak ve tanıtmak." ifadelerini kullandı.

(AA)

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