HABER

Yeşilçam efsanesinden genç sinemacılara öneri

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

Türk sinemasının ünlü isimlerinden sanatçı Hülya Koçyiğit: - "Sinema öyle bir meslek ki büyük bir tutkuyla, aşkla, büyük ideallerle yapılacak bir heyecan işi. O nedenle her şeyden önce yaptığın işe çok inanman, gerçekten sevmen ve ona saygıyla yaklaşman gerekir. Geçmişteki sinemacıları iyi gözlemlemiş olmak ve söyleyecek bir sözü varsa kameranın önüne veya arkasına geçmek doğru" - "Projeler geliyor ancak birbirlerine benzeyen şeyler geliyor. Yeni bir söz, yeni bir bakış açısı olsun istiyor insan. O nedenle gelen projeler çok da fazla cazip gelmiyor"

MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, sinemanın büyük bir tutkuyla, inanarak yapılması gerektiğini belirterek, "Sadece film yapmış olmak için film yapmanın günümüzde hiçbir değeri yok. Bugün öyle bir teknoloji var ki herkes film yapabilir, herkes yönetmen, oyuncu olabilir. Ama işi meslek olarak gerçek anlamda yapmaya kalkmak için o cesareti gösterebilmek için gerçekten yürek ister." dedi.

Koçyiğit, Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz anısına bu yıl düzenlenen 7. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali'ne katılmak üzere geldiği Mersin'de AA muhabirine Türk sinemasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Atıf Yılmaz'ın Türk sinemasının kurucularından ve temel direklerinden olduğunu anlatan Koçyiğit, "Yılmaz çok kıymetli bir yönetmen olmasının yanı sıra insan olarak da son derece beyefendi, kibardı." ifadesini kullandı.

Yılmaz'ın işini son derece titiz yaptığını ve sete gelmeden önce bütün hazırlıklarını tamamladığını aktaran Koçyiğit, şunları söyledi:

"Sete gelince 'Burada ne yapacağız' diye düşünmeden ne yapacağını bilirdi. Oyuncularını çekimler başlamadan önce rolüne hazırlardı. Konsantre olmalarını sağlayan, rolü ve durumu özellikle oyuncularıyla paylaşıp fikrini alan, fikir alışverişinde bulunan bir yönetmendi. Onun yönetmenliğinde sette olmak gerçekten çok büyük keyifti, hazdı. Çok fazla filmimiz yok ama çok değerli filmlerimiz var."

Atıf Yılmaz adına film festivali düzenlenmesinin önemine değinen Koçyiğit, "Gerçekten çok gurur verici. Özellikle sinema bölümü okuyan öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için kısa filmlerle yarışmalarına olanak sağlanıyor. Bu çok önemli. Onun adının yaşatılması öylesine büyük bir değerin anılıyor olması beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

- "Yaptığın işe çok inanman, ona saygıyla yaklaşman gerekir"

Film yaptıkları dönemlerin daha çok "amatör" diye tanımlanabileceğini ve büyük heyecanla işlerini yaptıkları yıllar olduğunu, teknolojinin bu noktada bulunmadığını belirten Koçyiğit, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok basit imkanlarla işimizi yapmaya çalışıyorduk ama müthiş bir ruh vardı. Müthiş bir ekip kilitlenmesi vardı. Birbirine inancı olan ve yaptığı işe çok inanan insanlar olarak böyle amatör heyecanla yapardık. Tabi Türk sineması çok büyük kitlelere ulaştı. Çok da başarılı yapımlar yapıldı. Bugün evet dünya çapında başarılı işler yapılıyor ama bugünün imkanları çok, sonsuz. Bir kere büyük sponsorluklar, destekler var. Devletin desteği var başta sinemamıza. Yetişmiş, eğitim görmüş, sinema okullarından mezun gençler var. Bayağı iyi oyuncular yetişti. Bugün çok daha profesyonel görüyorum işi ve tabij ki daha doğrusu olduğunu düşünüyorum."

- "Büyük ideallerle yapılacak bir heyecan iş"

Genç sinemacılara tavsiyelerde de bulunan Koçyiğit, şunları söyledi:

"Sinema öyle bir meslek ki büyük bir tutku, aşkla, büyük ideallerle yapılacak bir heyecan işi. O nedenle her şeyden önce yaptığın işe çok inanman, gerçekten sevmen ve ona saygıyla yaklaşman gerekir. Geçmişteki sinemacıları iyi gözlemlemiş olmak ve söyleyecek bir sözü varsa kameranın önüne veya arkasına geçmek doğru. Sadece film yapmış olmak için film yapmanın günümüzde hiçbir değeri yok çünkü bugün öyle bir teknoloji var ki herkes film yapabilir, herkes yönetmen, oyuncu olabilir ama işi meslek olarak gerçek anlamda yapmaya kalkmak için o cesareti gösterebilmek için gerçekten yürek ister."

- "Öyle bir senaryoyla karşılaşırsınız ki 'hayır' diyemezsiniz"

Hülya Koçyiğit, kendisine bazı teklifler geldiğini aktararak, "Birbirlerine benzeyen şeyler geliyor. Yeni bir söz, yeni bir bakış açısı olsun istiyor insan. O nedenle gelen projeler çok da fazla cazip gelmiyor." dedi.

Yeniden sinemada rol alıp almayacağı sorusuna "evet" veya "hayır" diyemeyeceğini belirten Koçyiğit, "Çünkü bu işler belli olmuyor. Öyle bir senaryoyla karşılaşırsınız ki 'hayır' diyemezsiniz. Bir gün öyle güzel bir senaryo çıkarsa karşıma yeniden değerlendiririm." diye konuştu.

Herkes onu ararken tepkisi pes dedirtti!Herkes onu ararken tepkisi pes dedirtti!
24 Haziran erken seçimleri bahis oranları açıklandı24 Haziran erken seçimleri bahis oranları açıklandı
MHP'li başkan CHP'ye geçti!MHP'li başkan CHP'ye geçti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hülya Koçyiğit Mersin

En Çok Okunan Haberler

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Tuncay Mollavesioğlu yazdı: Meral Akşener 2. turda kazanır

Tuncay Mollavesioğlu yazdı: Meral Akşener 2. turda kazanır

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!

Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin takip ettiği davada şok detay! Erdoğan'ın 4 telefonu da dinlendi

Türkiye'nin takip ettiği davada şok detay! Erdoğan'ın 4 telefonu da dinlendi

2018 Anneler günü kutlu olsun! Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları ve dahası!

2018 Anneler günü kutlu olsun! Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları ve dahası!

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan affa sıcak bakar mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan affa sıcak bakar mı?

Ankara’da gece yarısı polise silahlı saldırı

Ankara’da gece yarısı polise silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.