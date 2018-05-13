Yeşilçam efsanesinden genç sinemacılara öneri

MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, sinemanın büyük bir tutkuyla, inanarak yapılması gerektiğini belirterek, "Sadece film yapmış olmak için film yapmanın günümüzde hiçbir değeri yok. Bugün öyle bir teknoloji var ki herkes film yapabilir, herkes yönetmen, oyuncu olabilir. Ama işi meslek olarak gerçek anlamda yapmaya kalkmak için o cesareti gösterebilmek için gerçekten yürek ister." dedi. Koçyiğit, Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz anısına bu yıl düzenlenen 7. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali'ne katılmak üzere geldiği Mersin'de AA muhabirine Türk sinemasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atıf Yılmaz'ın Türk sinemasının kurucularından ve temel direklerinden olduğunu anlatan Koçyiğit, "Yılmaz çok kıymetli bir yönetmen olmasının yanı sıra insan olarak da son derece beyefendi, kibardı." ifadesini kullandı. Yılmaz'ın işini son derece titiz yaptığını ve sete gelmeden önce bütün hazırlıklarını tamamladığını aktaran Koçyiğit, şunları söyledi:

"Sete gelince 'Burada ne yapacağız' diye düşünmeden ne yapacağını bilirdi. Oyuncularını çekimler başlamadan önce rolüne hazırlardı. Konsantre olmalarını sağlayan, rolü ve durumu özellikle oyuncularıyla paylaşıp fikrini alan, fikir alışverişinde bulunan bir yönetmendi. Onun yönetmenliğinde sette olmak gerçekten çok büyük keyifti, hazdı. Çok fazla filmimiz yok ama çok değerli filmlerimiz var." Atıf Yılmaz adına film festivali düzenlenmesinin önemine değinen Koçyiğit, "Gerçekten çok gurur verici. Özellikle sinema bölümü okuyan öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için kısa filmlerle yarışmalarına olanak sağlanıyor. Bu çok önemli. Onun adının yaşatılması öylesine büyük bir değerin anılıyor olması beni çok mutlu ediyor." diye konuştu. - "Yaptığın işe çok inanman, ona saygıyla yaklaşman gerekir" Film yaptıkları dönemlerin daha çok "amatör" diye tanımlanabileceğini ve büyük heyecanla işlerini yaptıkları yıllar olduğunu, teknolojinin bu noktada bulunmadığını belirten Koçyiğit, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok basit imkanlarla işimizi yapmaya çalışıyorduk ama müthiş bir ruh vardı. Müthiş bir ekip kilitlenmesi vardı. Birbirine inancı olan ve yaptığı işe çok inanan insanlar olarak böyle amatör heyecanla yapardık. Tabi Türk sineması çok büyük kitlelere ulaştı. Çok da başarılı yapımlar yapıldı. Bugün evet dünya çapında başarılı işler yapılıyor ama bugünün imkanları çok, sonsuz. Bir kere büyük sponsorluklar, destekler var. Devletin desteği var başta sinemamıza. Yetişmiş, eğitim görmüş, sinema okullarından mezun gençler var. Bayağı iyi oyuncular yetişti. Bugün çok daha profesyonel görüyorum işi ve tabij ki daha doğrusu olduğunu düşünüyorum." - "Büyük ideallerle yapılacak bir heyecan iş" Genç sinemacılara tavsiyelerde de bulunan Koçyiğit, şunları söyledi: "Sinema öyle bir meslek ki büyük bir tutku, aşkla, büyük ideallerle yapılacak bir heyecan işi. O nedenle her şeyden önce yaptığın işe çok inanman, gerçekten sevmen ve ona saygıyla yaklaşman gerekir. Geçmişteki sinemacıları iyi gözlemlemiş olmak ve söyleyecek bir sözü varsa kameranın önüne veya arkasına geçmek doğru. Sadece film yapmış olmak için film yapmanın günümüzde hiçbir değeri yok çünkü bugün öyle bir teknoloji var ki herkes film yapabilir, herkes yönetmen, oyuncu olabilir ama işi meslek olarak gerçek anlamda yapmaya kalkmak için o cesareti gösterebilmek için gerçekten yürek ister."