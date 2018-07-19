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Yeşilçam filmleri Zorlu PSM'de gösterilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 13:23 | Son Güncelleme

Filmler, 25 Temmuz-12 Eylül arasında sinemaseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), Yeşilçam filmlerine ev sahipliği yapacak.

Türk sinemasının sevilen filmleri, Zorlu PSM Amfi'de, 25 Temmuz-12 Eylül tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Çarşamba akşamları saat 20.00'de gerçekleştirilecek ücretsiz etkinlikte, 25 Temmuz'da "Neşeli Günler", 1 Ağustos'da "Gülen Gözler", 8 Ağustos'da "Süt Kardeşler", 15 Ağustos'da "Mavi Boncuk", 29 Ağustos'da "Çöpçüler Kralı", 5 Eylül'de "Hababam Sınıfı", 12 Eylül'de "Sev Kardeşim" filmi izlenime sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Yeşilçam filmleri Zorlu PSM

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