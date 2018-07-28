"Yeşilçam fimleri" açık hava sinemasında seyirciyle buluşuyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, düzenlediği "Yeşilçam Film Günleri" kapsamında Türk sinemasının sevilen filmlerini, yenilenmiş ve yüksek çözünürlüklü haliyle Topkapı Kültür Parkı Açık Hava Sinemasında İstanbullularla buluşturmaya devam ediyor.

Kültür AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül'e kadar her cuma, cumartesi ve pazar geceleri Türk sinemasının sevilen filmlerinin gösterileceği "Yeşilçam Film Günleri" kuşağında bu hafta "Nereden Çıktı Bu Velet", "Bizim Aile" ve "Gözleri Ömre Bedel" adlı filmler var.

Türk halkının gönlünde yer etmiş filmleri izleyen vatandaşlara, patlamış mısır ve gazoz ücretsiz olarak ikram ediliyor.

Dün Topkapı Kültür Parkı Açık Hava Sinemasında gösterilen, 1975 yapımı "Nereden Çıktı Bu Velet" adlı filmin başrollerinde Türk sinema tarihine adlarını altın harflerle yazdıran Zeki Alasya, Metin Akpınar, Hale Soygazi'nin yanı sıra Nisa Serezli, Nubar Terziyan, Murat Koçyiğit, Saadet Gürses Feridun Çölgeçen gibi usta oyuncular yer alıyor.