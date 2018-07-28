HABER

"Yeşilçam fimleri" açık hava sinemasında seyirciyle buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 16:52 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ tarafından düzenlenen "Yeşilçam Film Günleri" kapsamında, 2 Eylül tarihine kadar her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 21.30'da sevilen Türk filmleri ücretsiz olarak gösterilmeye devam edecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, düzenlediği "Yeşilçam Film Günleri" kapsamında Türk sinemasının sevilen filmlerini, yenilenmiş ve yüksek çözünürlüklü haliyle Topkapı Kültür Parkı Açık Hava Sinemasında İstanbullularla buluşturmaya devam ediyor.

Kültür AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül'e kadar her cuma, cumartesi ve pazar geceleri Türk sinemasının sevilen filmlerinin gösterileceği "Yeşilçam Film Günleri" kuşağında bu hafta "Nereden Çıktı Bu Velet", "Bizim Aile" ve "Gözleri Ömre Bedel" adlı filmler var.

Türk halkının gönlünde yer etmiş filmleri izleyen vatandaşlara, patlamış mısır ve gazoz ücretsiz olarak ikram ediliyor.

Dün Topkapı Kültür Parkı Açık Hava Sinemasında gösterilen, 1975 yapımı "Nereden Çıktı Bu Velet" adlı filmin başrollerinde Türk sinema tarihine adlarını altın harflerle yazdıran Zeki Alasya, Metin Akpınar, Hale Soygazi'nin yanı sıra Nisa Serezli, Nubar Terziyan, Murat Koçyiğit, Saadet Gürses Feridun Çölgeçen gibi usta oyuncular yer alıyor.

İki arkadaşın kimsesiz bir çocuğa sahip çıkmak isterken yaşadıkları komik olayların anlatıldığı filmi, Yeşilçam filmlerinin usta ismi Osman F. Seden yönetti. Hürrem Erman'ın yapımcılığını, Cahit Engin'in görüntü yönetmenliği üstlendikleri filmin senaryosunu ise Osman F. Seden, Zeki Alasya ve Metin Akpınar birlikte yazdı.

- Bu akşam "Bizim Aile" seyirciyle buluşacak

Bu akşam saat 21.30'da ise 1976 yapımı "Bizim Aile" adlı film açıkhava sinemasında seyirciye gösterilecek. Türk sinemasının en sevilen sıcak aile komedilerinden biri olan yapımda Türk sinemasının usta oyuncusu Münir Özkul Hafize Ana Adile Naşit, Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Tarık Akan, usta oyuncular Şener Şen, Itır Esen, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda da yer alıyor.

Yönetmenliğini Ergin Orbey’in, görüntü yönetmenliğini Kriton İlyadis’in yaptığı filmin senaryosu Sadık Şendil’e, müzikleri ise Melih Kibar'a ait.

- Türk Sinemasının Sultanı "Yeşilçam Film Günleri"nde

Haftanın son gösteriminde 29 Temmuz Pazar gecesi Ülkü Erakalın'ın, Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ı unutturmayan filmi "Gözleri Ömre Bedel" sinemaseverlerle buluşacak.

Senaryosu Suavi Sualp ve Sadık Şendil'e ait filmin müziklerini Metin Bükey, görüntü yönetmenliğini Melih Sertesen ve Menasi Filmeridis yaptı. Dram türündeki filmde başrollerini Türkan Şoray, Cüneyt Arkın ve Ekrem Bora paylaşıyor.

Topkapı İBB Kültür Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen "Yeşilçam Film Günleri" kapsamında, 2 Eylül tarihine kadar her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 21.30'da sevilen Türk filmleri ücretsiz olarak gösterilmeye devam edecek.

Etkinlikler kapsamında gösterimi yapılacak diğer filmler ise şu şekilde:

- 28 Temmuz Cumartesi: Bizim Aile

- 29 Temmuz Pazar: Gözleri Ömre Bedel

- 3 Ağustos Cuma: Her Gönülde Bir Aslan Yatar

- 4 Ağustos Cumartesi: Hababam Sınıfı

- 5 Ağustos Pazar: Arım Balım Peteğim

- 10 Ağustos Cuma: Züğürt Ağa

- 11 Ağustos Cumartesi: Korkusuz Korkak

- 12 Ağustos Pazar: Tatlı Meleğim

- 17 Ağustos Cuma: Dermen

- 18 Ağustos Cumartesi: Kapıcılar Kralı

- 19 Ağustos Pazar: Öyle Olsun

- 24 Ağustos Cuma: Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak

- 25 Ağustos Cumartesi: Sakar Şakir

- 26 Ağustos Pazar: Ah Güzel İstanbul

- 31 Ağustos Cuma: Petrol Kralları

- 1 Eylül Cumartesi: Hababam Sınıfı Tatilde

- 2 Eylül Pazar: Lüküs Hayat

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
havadan fotoğraflar// Sancaktepe'de toprak kaymasının yaşandığı binada son durumhavadan fotoğraflar// Sancaktepe'de toprak kaymasının yaşandığı binada son durum
Kafkasör Yaylası'nda Motosiklet FestivaliKafkasör Yaylası'nda Motosiklet Festivali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açık hava sineması İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür AŞ türk sineması Yeşilçam filmleri

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı: 'Elimde 15 bin ünlü numarası var'

Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı: 'Elimde 15 bin ünlü numarası var'

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

FETÖ'den aranıyorlardı! Son anda yakalandılar

FETÖ'den aranıyorlardı! Son anda yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

'Arda Turan 'geçmiş olsun' diye bile aramadı

'Arda Turan 'geçmiş olsun' diye bile aramadı

CHP'li muhaliflerden Kılıçdaroğlu'na tehdit gibi çağrı: Giderek sertleşen bu süreci lütfen bitirin

CHP'li muhaliflerden Kılıçdaroğlu'na tehdit gibi çağrı: Giderek sertleşen bu süreci lütfen bitirin

Acı haber! Şehit ve yaralı polisler var

Acı haber! Şehit ve yaralı polisler var

Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü

Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.