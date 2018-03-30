Yeşildere düğün salonuna kavuşuyor

Nazilli Belediyesi, İsabeyli Mahallesi Yeşildere mevkiinde düğün salonu ve sosyal çatı yapım çalışmalarına başladı.

Toplam 3 bin 300 metrekare alan üzerine kurulan sosyal yapının kısa sürede tamamlanıp hizmete açılacağını belirten Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “İsabeylimize söz verdiğimiz gibi hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Yeşildere’de vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda düğün salonu ve sosyal çatı için çalışmalarımızı başlattık. Yeşildere’de mülkiyeti belediyemize ait olan parselin sınırlarına taş duvar yapılıp içerisinde dolgu yapılmak suretiyle yol kotuna getirildi. Toplam 3 bin 300 metre kare alanın 400 metrekarelik kısmı düğün salonu olarak kullanılacak. Bunun yanında 30 metrekarelik bir yemek pişirme alanı, 80 metrekare müştemilatı olarak inşa edilecek. Vatandaşlarımız, yapımına başladığımız sosyal alanda düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi cemiyetlerini rahatlıkla yapabilecek. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İçerisinde gelin odası, tuvalet ve mutfak bölümü bulunan sosyal alanın çevresine istinat duvarı örüldü. Sosyal alan, çalışmaların tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesi yapılarak hizmete açılacak.