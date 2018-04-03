Yeşildere yolu tamamen açılıyor

Eskidiği için sürekli arızalara neden olan 2,5 kilometrelik Yeşildere içme suyu hattını tamamen yenileyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, asfaltlama çalışmalarını büyük ölçüde tamamladığı Yeşildere yolunu da Perşembe gününden itibaren tamamen trafiğe açacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Göksu-Sarıkız, Menemen ve Halkapınar kuyuları ile Tahtalı Barajından gelen içme suyunu kente taşıyan Yeşildere ana iletim hattını yeniledi. Yeşildere Caddesindeki trafik akışını eski düzenine çevirmek için İZBETON ekipleri de asfaltlama çalışmalarına başladı. Yolun asfaltlaması tamamlanmış bölümü trafiğe açılırken, Gürçeşme bağlantısındaki son 100 metrelik bölümde bordür çalışmalarının devam ettiği, gece geç saatlerde yolun ikinci tabaka asfaltının tamamlanacağı ve 5 Nisan Perşembe günü ise Yeşildere Caddesi’nin tamamının trafiğe açılacağı duyuruldu.