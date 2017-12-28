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Yeşilgiresun Belediyespor'da Kandemir dönemi

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 14:03 | Son Güncelleme 42 dakika önce

- Yeşil-beyazlı ekipte başantrenörlüğe Ahmet Kandemir getirildi

GİRESUN (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yeşilgiresun Belediyespor'da başantrenörlüğe Ahmet Kandemir getirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kosova takımlarından Sigal Priştine ile sözleşmesini fesheden Ahmet Kandemir ile her konuda anlaşıldığı belirtildi.

Kandemir'in lisans işlemlerinin tamamlandığına işaret edilen açıklamada, kendisinin bugünden itibaren takımla çalışmalara başladığı kaydedildi.

Açıklamada, 31 Aralık Pazar akşamı oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında takımın başında Ahmet Kandemir'in bulunacağı aktarıldı.

Ahmet Kandemir, daha önce 11 Mart 2015-8 Şubat 2016'da yeşil-beyazlı ekibin başantrenörlüğünü yapmıştı. Kandemir yönetiminde yeşil-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde şampiyon olmuş ve Basketbol Süper Ligi'ne yükselmişti.

(AA)

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