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Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül'e silahlı saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 18:23 | Son Güncelleme

Niğde'nin AK Partili Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül, bir belediye işçisi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül'e silahlı saldırı!

Edinilen bilgiye göre, Niğde'nin AK Partili Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül, bir belediye işçisi tarafından silahla vurularak yaralandı. Hakkı Şengül, yapılan ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

baskan

HAKKI ŞENGÜL KİMDİR?

05.07.1970 yılında Yeşilgölcük Kasabasında doğdu. Eğitimi sırasıyla İlkokul ve Lise öğrenimini Yeşilgölcük'te tamamladı.1991-1993 yılları arasında Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulunda Tekstil bölümünde iki yıl eğitim aldı. Zirai ilaç Bayiliği yapmakta iken 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçiminde aday oldu ve kazanarak Yeşil Gölcük Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuğu var.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
saldırı ak parti Hakkı Şengül Yeşilgölcük Belediye Başkanı

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