Yeşilhisar heyeti Başkan Çelik’i ziyaret etti

Yeşilhisar AK Parti ve MHP İl Başkanları ile Ziraat Odası Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret eden Yeşilhisar heyetinde AK Parti Yeşilhisar İlçe Başkanı Mustafa Konak, MHP Yeşilhisar İlçe Başkanı Yahya Sümer ve Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Metin Altıparmak yer aldı.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konak, MHP ile birlik beraberlik içinde ilçe için çalıştıklarını belirtti ve bu birlikteliğin devam edeceğini söyledi. Yeşilhisar’daki hizmetleri nedeniyle Başkan Çelik’e teşekkür eden Konak, ilçedeki arazilerden hırsızlık olaylarının önlenmesi için kamera sistemi kurulması amacıyla Başkan Çelik’ten destek istediklerini belirtti.

MHP İlçe Başkanı Yahya Sümer de ilçe yönetiminin Başkan Çelik’e selamlarını ileterek, “İlçemize kazandırdığınız hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Son iki yılda sizle birlikte ilçemizde olan değişiklik görülüyor. Şu ana kadarki hizmetlerinizden çok memnunuz. 15 Temmuz sürecini beraber yaşadık ve atlattık, bundan sonraki mücadelemizi de beraber yapacağız” dedi.