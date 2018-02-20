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Yeşilhisar heyeti Başkan Çelik’i ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:20 | Son Güncelleme

Yeşilhisar AK Parti ve MHP İl Başkanları ile Ziraat Odası Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret eden Yeşilhisar heyetinde AK Parti Yeşilhisar İlçe Başkanı Mustafa Konak, MHP Yeşilhisar İlçe Başkanı Yahya Sümer ve Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Metin Altıparmak yer aldı.AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konak, MHP ile birlik beraberlik içinde ilçe için çalıştıklarını belirtti ve bu birlikteliğin devam edeceğini söyledi.

Yeşilhisar heyeti Başkan Çelik’i ziyaret etti

Yeşilhisar AK Parti ve MHP İl Başkanları ile Ziraat Odası Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret eden Yeşilhisar heyetinde AK Parti Yeşilhisar İlçe Başkanı Mustafa Konak, MHP Yeşilhisar İlçe Başkanı Yahya Sümer ve Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Metin Altıparmak yer aldı.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konak, MHP ile birlik beraberlik içinde ilçe için çalıştıklarını belirtti ve bu birlikteliğin devam edeceğini söyledi. Yeşilhisar’daki hizmetleri nedeniyle Başkan Çelik’e teşekkür eden Konak, ilçedeki arazilerden hırsızlık olaylarının önlenmesi için kamera sistemi kurulması amacıyla Başkan Çelik’ten destek istediklerini belirtti.

MHP İlçe Başkanı Yahya Sümer de ilçe yönetiminin Başkan Çelik’e selamlarını ileterek, “İlçemize kazandırdığınız hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Son iki yılda sizle birlikte ilçemizde olan değişiklik görülüyor. Şu ana kadarki hizmetlerinizden çok memnunuz. 15 Temmuz sürecini beraber yaşadık ve atlattık, bundan sonraki mücadelemizi de beraber yapacağız” dedi.

Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Metin Altıparmak ise bir ve beraber olunması için üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere verdiği tarım makinesi ve süt soğutma tankları için teşekkür eden Altıparmak, “Şimdiye kadar bir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın çiftçilere yardım ettiği ilk defa görüldü. Tüm çiftçilerimiz ‘Allah razı olsun’ diyor. Şahsım ve çiftçilerimiz adına teşekkür ederim” diye konuştu.

“Önemli olan ortak paydada buluşmak”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Yeşilhisar’ın gösterdiği birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. 15Temmuz’dan bu yana olması gereken görüntünün bu olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “Bir beldenin, bir ilçenin ihtiyacı olunca kol kola girip bu ihtiyaçlara çözüm aranması bizi sevindiriyor. Önemli olan ortak paydada buluşmak. Yeşilhisar’da da Kayseri’de de birlik olmalıyız. Bunun örneğini gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Belediyeler olarak her konuda elimizden geldiğince bu bizim işimiz değil demeden koşuyoruz. Kamera sistemini de araştıralım. Elimizden geleni yaparız” dedi.

Yeşilhisar heyeti Başkan Çelik’i ziyaret etti

Yeşilhisar heyeti Başkan Çelik’i ziyaret etti

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