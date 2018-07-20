Yeşilırmak Nehri'nde elektrik üretiliyor

"Türkiye'de hatta dünyada ilk sayabileceğimiz Arşimet burgusu dediğimiz yani helezon yöntemiyle ırmakta kısa mesafede akan suyun enerjisini elektriğe dönüştürme projemiz de vardı. Bu çalışma nihayetlendi. Bütün test aşamalarını gerçekleştirdik. Şu anda kauçuk bentte şişirmemiz tamamlandı. Suyun en derin noktası 2 metre 80 santim. 2 kilometre mesafeye kadar her türlü su aracının rahat hareket edebileceği, su sporlarının yanında nostaljik gezilerin de yapılacağı bir ortam oluştu. Etraftaki rekreasyon alanı çevre düzenlemesinin de sonuna gelindi."

Projeyle ayrıca çevre düzenlemesi yapmayı ve ırmakta su sporlarının gerçekleştirilebileceği ortam oluşturmayı da amaçladıklarını dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

Bu kapsamda birden çok amacı bulunan projeyi geliştirdiklerini belirten Özdemir, bunlardan ilkinin mevsimsel olarak debinin azaldığı dönemlerde çevre kirliliğini önlemek için gabari yüksekliğini artırarak ırmak yatağında sürekli su bulundurmak olduğunu anlattı.

Proje tamamlandığında Yeşilırmak'ta hem elektrik üretilecek hem de tekne turları yapılacak, ayrıca nehrin 150 metrelik bölümünde Türk mimarisine uygun seyir terasları, seyir kuleleri, dinlenme mekanları ve gezi yolları oluşturulacak.

- "Sadece burası ile ilgili DSİ, yönetmelik yayımladı"

Özdemir, Arşimet burgusunun çok özel bir sistem olduğunu vurguladı.

"İki burgumuz 220 kilovatlık enerji üretecek burada." diyen Özdemir, şu bilgileri paylaştı:

"Bu enerjinin bir kısmını kendimiz kullanacağız, bir kısmını da ulusal ağa vererek ekonomik gelir sahibi olacağız. Diğer bir özellik, burgunun soğutmasında kullandığımız suyu kış aylarında belediye binasının ısınmasında kullanacağız. Burgu sistemi Türkiye'de ilk oldu, bunun yönetmeliği yoktu. Sadece burası ile ilgili DSİ, yönetmelik yayımladı.

Kısa mesafede ve bu kadar büyük çaplı Türkiye'de ilk oluyor. Arşimet burgusu sisteminin ülkemizde birçok ırmakta örnek olacağına inanıyorum. Yaklaşık 2 bin haneye yetecek kadar elektrik üretimi gerçekleşecek. 5 yılda kendi kendini amorti edecek bir sistem."

