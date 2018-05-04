Yeşilırmak'ta ölü balıklar kıyıya vurdu

Sinan HARMANCI/TAŞOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Taşova ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'ndeki toplu balık ölümleri, yetkilileri harekete geçirdi. Balıkların ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Amasya’nın Taşova ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde, toplu balık ölümlerini görenler durumu polise haber verdi. Polisler ise, yaptığı inceleme sonrası durumu Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan ekipler, balık ölümlerinin nedenini bulmak için çeşitli alanlardan numuneler aldı. Bu esnada kıyıya vuran ölü balıkları toplayıp evine götürmek isteyen vatandaşları ise polis sık sık uyardı.
Nehir kenarında balık ölümleri en son geçtiğimiz Mart ayında görülmüştü.
FOTOĞRAFLI
Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!
Trump: Kuzey Kore lideri Kim ile zirve mekanı ve tarihi belirlendi
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj
Adana'da akılalmaz cinayet! Eşcinsel sevgili kadın kılığına girerek öldürmüş!
Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider
İstanbul'da dehşet! Askerden izinli gelip tartıştığı genç kıza kurşun yağdırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Anoreksiyanın pençesindeki kadın yaşadığı mucizeyle hayata tutundu
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum