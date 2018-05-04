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Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 16:12 | Son Güncelleme

Irmağın Amasya'nın Taşova ilçesinden geçen bölümünde toplu balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı - Taşova Belediye Başkanı Öztürk: - "Yetkili birimlerin yapacağı incelemeler sonunda sorunun sebebi bulunarak gerekli önlemlerin alınacağını temenni ediyoruz"

Amasya'nın Taşova ilçesinden geçen Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri görüldü.

Yeşilırmak'ta suyun renginin siyaha döndüğünü ve çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ırmağın farklı noktalarından numuneler alarak balık ölümleriyle ilgili soruşturma başlattı.

Yeşilırmak'ta inceleme yapan polis ekipleri de vatandaşları ölü balıkları almamaları konusunda uyardı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeden geçen Yeşilırmak'ta zaman zaman balık ölümleri yaşandığını söyledi.

Belediye olarak bunun sebebinin bulunması için ilgili birimlerle iletişime geçtiklerini belirten Öztürk, "Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gerekli bilgilendirme çalışmalarını yaptık. Yetkili birimlerin yapacağı incelemeler sonunda sorunun sebebi bulunarak gerekli önlemlerin alınacağını temenni ediyoruz." dedi.

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balık ölümleri Taşova Yeşilırmak

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