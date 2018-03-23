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Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 13:57 | Son Güncelleme

Amasya'da şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Yeşilırmak'ta suyun renginin siyaha döndüğünü ve çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ırmağın renginin değişmesi ve balık ölümleriyle ilgili soruşturma başlattı.

Yeşilırmak'ta inceleme yapan polis ekipleri de vatandaşları ölü balıkları almamaları konusunda uyardı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Yeşilırmak'ın belirli bölgelerinden numuneler alındığını, toplu balık ölümlerinin sebebinin yapılacak çalışmanın ardından kesinlik kazanacağını belirtti.

Kent sakinlerinden Muharrem Özgür ise ölü balıkların kıyaya vurduğu gördüklerinde şaşırdıklarını dile getirerek, ırmakta oltayla bile balık tutmak yasakken toplu balık ölümünün yaşanmasının kendilerini üzdüğünü kaydetti.

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Amasya toplu balık ölümleri Yeşilırmak

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