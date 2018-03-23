Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri görüldü

Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.
Yeşilırmak'ta suyun renginin siyaha döndüğünü ve çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ırmağın renginin değişmesi ve balık ölümleriyle ilgili soruşturma başlattı.
Yeşilırmak'ta inceleme yapan polis ekipleri de vatandaşları ölü balıkları almamaları konusunda uyardı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Yeşilırmak'ın belirli bölgelerinden numuneler alındığını, toplu balık ölümlerinin sebebinin yapılacak çalışmanın ardından kesinlik kazanacağını belirtti.
Kent sakinlerinden Muharrem Özgür ise ölü balıkların kıyaya vurduğu gördüklerinde şaşırdıklarını dile getirerek, ırmakta oltayla bile balık tutmak yasakken toplu balık ölümünün yaşanmasının kendilerini üzdüğünü kaydetti.
ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı
Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış
Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi
Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye: İşgal diyemezsiniz!
AK Partili başkandan dikkat çeken görüntü
FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum