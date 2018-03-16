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Yeşilköy'de vinç üst geçide çarptı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 15:40 | Son Güncelleme

YEŞİLKÖY'DE vinç üst geçide çarptı.

Zeki GÜNAL - İSTANBUL,(DHA) YEŞİLKÖY'DE vinç üst geçide çarptı. Devrilen vinç arkadan gelen Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüse çarptı. Kazada otobüs şoförü yaralandı. Vinci kurtarma çalışmaları devam ederken karşı şeritten gelen başka bir vinç daha üst geçite takıldı. Vİnç üst geçite sürterek ilerleyebildi. Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Bakırköy istikametine seyir halinde olan vinç sürücüsü üst geçidinin yüksekliğini hesaba katmadan geçmeye çalışınca üst geçide çarptı. Çarpma sonucu vinç devrildi. Devrilen vinç arkasından gelen Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüse çarptı. Kazada otobüs şoförü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza sonucu yaralanan vinç ve otobüs şoförünü hastaneye kaldırırken polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı. İtfayi ekipleri yetersiz kalınca büyük vinç çağrıldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken karşı şeritten gelen başka bir vinç daha üst geçite takıldı. Vinç sürücüsü manevralar yaparak üst geçitten güçlükle geçebildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından devrilen vinç kurtarılırken çalışmalar devam ediyor.

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