Yeşilköy'de vinç üst geçide çarptı (3)

Zeki GÜNAL - İSTANBUL,(DHA) YEŞİLKÖY'DE vinç üst geçide çarptı. Devrilen vinç arkadan gelen Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüse çarptı. Kazada otobüs şoförü yaralandı. Vinci kurtarma çalışmaları devam ederken karşı şeritten gelen başka bir vinç daha üst geçite takıldı. Vİnç üst geçite sürterek ilerleyebildi. Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Bakırköy istikametine seyir halinde olan vinç sürücüsü üst geçidinin yüksekliğini hesaba katmadan geçmeye çalışınca üst geçide çarptı. Çarpma sonucu vinç devrildi. Devrilen vinç arkasından gelen Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüse çarptı. Kazada otobüs şoförü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza sonucu yaralanan vinç ve otobüs şoförünü hastaneye kaldırırken polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı. İtfayi ekipleri yetersiz kalınca büyük vinç çağrıldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken karşı şeritten gelen başka bir vinç daha üst geçite takıldı. Vinç sürücüsü manevralar yaparak üst geçitten güçlükle geçebildi. Yaklaşık 2
Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!
TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!
Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!
Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler
Paraya para demiyor! Bu kadının hayatı hayrete düşürüyor
Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı
ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
ABD'de korkunç olay! Yaralılar var
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum