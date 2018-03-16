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YEŞİLKÖY'DE VİNÇ ÜST GEÇİDE ÇARPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 13:41 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Yeşilköy'de vinç üst geçide çarptı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
Yeşilköy'de vinç üst geçide çarptı. Devrilen vinç arkadan gelen Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüse çarptı. Kazada otobüs şoförü yaralandı.
Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Vinç üst geçide çarptı. Kazada vinç devrilerek arkadan gelen Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüse çarptı. Kazada otobüs sürücüsü yaralandı, yol trafiğe kapandı. Olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler

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