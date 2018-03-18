Yeşilova mahalle konağı için hazırlanıyor

İzmit Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında yapılan mahalle konaklarının bir yenisi, Yeşilova’da yapılacak.
İzmit Belediyesi ilçenin farklı mahallelerinde mahalle konakları yapıyor. Bu konaklardan bir yenisi de Yeşilova’ya yapılacak. Konağın yapımı için ise ilk adım 28 Mart Çarşamba günü yapılacak olan ihale ile atılacak.
Belediyenin Etüt Proje Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre, zemin katı 254 metrekare, birinci karı 329 metrekare, ikinci katı ise 325 metrekareden oluşacak. 3 katlı konağın içerisinde çok amaçlı salon, atölyeler, mescit, muhtarlık yeri ve sağlık birimi bulunacak.
Konağın 8 ay içinde hizmete girmesinin planlanıyor.
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