Yeşilvadi kavşağı çalışması sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilvadi Bulvarı ile 10’uncu Cadde Kesişimi Kavşağı inşaatında çalışmalar hızlı başladı. 5 mahalleyi birbirine bağlayacak olan kavşak, haziran ayında hizmete alınacak.

Şehir içi trafik sorununu çözmek için yaptığı 5 köprülü kavşakla 1 viyadüğü şehre kazandıran Büyükşehir, ulaşım alanında yürüttüğü önemli çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. Yaklaşık 18 milyon liraya mal edilecek olan Yeşilvadi Bulvarı ile 10’uncu Cadde Kesişimi Kavşağı inşaat çalışmalarına başlayan Büyükşehir, bölgedeki trafik sıkışıklığını açmayı hedefliyor.

Hafta içi yoğun mesaisine rağmen bir türlü yorulmak bilmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hafta sonunda da durmadı, saha gezisi kapsamında Yeşilvadi Bulvarı ile 10’uncu Cadde Kesişimi Kavşağı inşaat çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

5 MAHALLEYİ BAĞLAYACAK

Güneş, Geylani, Akkent, Bülbülzade ve Ertuğrul Gazi mahallelerini birbirine bağlayacak köprünün bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltacağını bildiren Şahin, Yeşilvadi Bulvarı ile 10’uncu Cadde Kesişimi Kavşağı inşaatına başlandığını, yoğun bir şekilde devam eden çalışmaların 6 ay içerisinde tamamlanacağını söyledi.

KÖPRÜ İKİ KATLI OLACAK

İki katlı olacak köprülü kavşak, 532 adet fore kazıktan oluşacak, kavşakta 27 metre uzunluğunda 195 adet kiriş bulunacak. 800 metre uzunluğundaki köprünün 200 metresini kapalı kesitle geçecek araçlar, alt kattan battı çıktı yaparak transit geçecek, üstten ise göbekten dönecek.

Ocak ayında yapımına başlanan köprü, 2018 Haziran ayının başlarında tamamlanacak.