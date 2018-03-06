Yeşilyurt Belediye Meclisi Mart toplantısını gerçekleştirdi

Yeşilyurt Belediye Meclisi Mart Ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ karşısındaki Hizmet binasının toplantı salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Başkanlığında gerçekleştirilen Mart Ayı olağan meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla ile başladı. Açılış ve yoklamanın ardından Şubat Ayı meclis karar özeti oy birliği ile kabul edilirken, gündem ilanından sonra gündeme ilave edilen sekiz adet teklif oy birliğiyle gündeme dahil edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Şırnak’ta teröristler tarafından döşenen mayının patlaması sonucu şehit düşen Malatyalı Uzman Çavuş Burak Ulukaya’nın isminin Çilesiz Muhtarlık Parkı olarak geçen parka verilmesini görüştükten sonra Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale etti.

Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde devam eden yol açma, genişletme, kaldırım yatırımlarında kullanılacak malzemelerin alımı, Yeşilyurt Kültür Sarayı yapım işinde kullanılacak malzeme ve iş makineleri alımları, Beyler Deresi Şehir Parkı 1. Etap yapımı ile mezarlık yapımı, bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere İller Bankasından temin edilecek krediler için Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Meclis ayrıca, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda, mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait Tarihi Tescilli Yapıların Restorasyon Uygulama Projeleri için Mali Destek Programı kapsamında Fırat Kalkınma Ajansına proje sunulması için Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a yetki verilmesini onayladı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, milli duyguları pekiştirmek, birlik ve beraberliği sağlamak, başarıyı teşvik etmek, sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi, ecdadın ülkeyi düşman elinden nasıl kurtardığını göstermek ve anlatmak amacıyla Çanakkale Zaferinin 103. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale’ye araştırma, inceleme ve kültür gezisi düzenlenmesini oy birliği ile kabul etti.

Kurum, kuruluş ve meslek örgütlerinin temsilcileri, basın mensupları, muhtarlar, meclis üyeleri, kamu personelleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek başarılı öğrenciler ve öğretmenlerin yer alacağı bin 500 kişilik heyetin ulaşım, konaklama ve rehberlik masrafları Yeşilyurt Belediyesi tarafından karşılanacak.

Yeşilyurt Belediyesi, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen "Kudüs" temalı fotoğraf, resim, şiir, mektup ve bilgi yarışması sonunda dereceye girecek öğrenciler ile vatandaşlardan oluşan kafile Kudüs’e inceleme ve araştırma gezisine gönderilmesine ilişkin teklif ise görüşüldükten sonra onaylandı.

Belediye Meclisi, Kaynarca mahallesine sosyal ve kültürel projeler uygulamak amacıyla Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda söz konusu mahalledeki 304 bin metrekare alanı kapsayan 862 ada 22 nolu parselin satın alınmasını görüştükten sonra onayladı.

Gündemindeki altı maddenin ertelenmesine, 12 maddenin ise İmar Komisyonuna havale edilmesini kararlaştıran Yeşilyurt Belediye Meclisi imar maddelerini tek tek görüşüp onayladı.

Mart ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisinin Nisan ayı olağan toplantısı 3 Nisan 2018 Salı günü saat 14.00’de MAŞTİ karşısındaki hizmet binası toplantı salonunda yapılacak.