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Yeşilyurt Belediyesi’nden 4 yılda 65 bin fidan

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 18:48 | Son Güncelleme

Yeşilyurt Belediyesi tarafından 4 yılda 65 bin fidanın toprakla buluşturulduğu bildirildi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Dünya Orman Haftası nedeniyle dört yıldır düzenledikleri etkinliklerde 65 bin fidan dağıtımı yaptıkları belirterek, “Yeşil dokuyu, ormanları, doğayı korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir.

Yeşilyurt Belediyesi’nden 4 yılda 65 bin fidan

Yeşilyurt Belediyesi tarafından 4 yılda 65 bin fidanın toprakla buluşturulduğu bildirildi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Dünya Orman Haftası nedeniyle dört yıldır düzenledikleri etkinliklerde 65 bin fidan dağıtımı yaptıkları belirterek, “Yeşil dokuyu, ormanları, doğayı korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Gelecek nesillere gölgesinde yaşayabileceğimiz, nefes alabileceğimiz ağaçlar bırakmalıyız. Ağacı ve ormanı korumanın uygarlığın en temel göstergesi olduğunu çocuklarımıza erken yaşlarda öğretmeli ve bu bilinçle ormanlarımıza sahip çıkacak bir gelecek inşa etmeliyiz’’ dedi.
“Ormanlara sahip çıkacak nesiller yetiştirmeliyiz”
Sağlıklı yaşamın koruyucusu ağaçları korumak ve yeşil dokuyu genişletmenin öncelikli görevleri olduğunu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Peygamber Efendimiz ‘Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz’ diye buyurmaktadır. Yeşilin artırılması içinde hepimizin el birliği yapıp beraber hareket etmesi gerekmektedir. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli ve en paha biçilmez miras; yaşanabilecek bir ortam hazırlamak ve doğayı korumaktır" ifadelerini kullandı.
‘Bir fidan verelim yeşil geleceğe ortak ol’ projesiyle 4 yılda 65 bin fidan dağıttık’
Dört yıl önce başlattıkları ‘Bir Fidan Verelim, Yeşil Geleceğe Ortak Ol’ projesiyle vatandaşlara toplamda 65 bin adet fidan hediye ettiklerini aktaran Başkan Polat, “Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin var olan yeşil alanlarını korumak ve gelecek nesillere daha yeşil alan bırakmak adına yoğun çaba sarf ediyoruz. Ağaç dikimini özendirmek, doğaya ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek hedefiyle çalışmalarımızı artırarak sürdürmekteyiz. Orman Genel Müdürlüğümüzle işbirliği halinde gerçekleşen organizasyonlarla fidan dağıtımlarına bu yılda devam ediyoruz. Dört yıl önce başlattığımız ‘Bir Fidan Verelim, Yeşil Geleceğe Ortak Ol’ projemiz çerçevesinde bugün dağıtımı yaptığımız 15 bin fidanla birlikte toplamda 65 fidanı toprakla buluşturduk. Projemizdeki gayemiz; ağaç ve orman sevgisini artırmak, çevre duyarlılıklarını geliştirmektir. Vatandaşlarımız kendilerine verdiğimiz fidanları bahçelerine veya uygun gördükleri alanlara dikerek ilçemizin yeşillenmesine katkı sunabilirler” şeklinde konuştu.
Yeşilyurt ilçesinde 15 bin adet fidan dağıtıldı
Kişi başına düşen yeşil alan miktarını her geçen yıl artıran Yeşilyurt Belediyesi, fidan dikiminin özendirilmesi amacıyla ‘Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası’ kapsamında Yedi Cami, İlçe Halk Eğitim Merkezi, Yeşilkonaklar, Gençlik Merkezleri ve Kadın Yaşam ve Spor Merkezinin yanı sıra Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi ile Dilek Engüzek Cem Evinde vatandaşlara 15 bin adet toros sediri ve karaçam fidanını ücretsiz olarak dağıttı.
Erol Bulut’a da fidan hediye edildi
Yeşilyurt’taki yedi camide Cuma namazı çıkışı hazırlanan fidanlar vatandaşlara dağıtılırken, Sülükizade Camiinde gerçekleşen fidan dağıtımı sırasında camiden çıkan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’a da fidan hediye edildi. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner’in fidan hediye ettiği Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’ta çevre ve doğaya verilen önemden dolayı Yeşilyurt Belediyesini tebrik etti.
“Yeşili ve doğayı korumak hepimizin asli görevi”
Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, dördüncüsünü düzenledikleri ‘Bir Fidan Verelim, Yeşil Geleceğe Ortak Ol’ projesine destek veren Orman Bakanlığına, Orman Bölge Müdürlüğüne ve Orman İşletme Müdürlüğüne teşekkürlerini sunarken, “Dört yıldır devam eden projemiz kapsamında 65 bine yakın fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çevreye sahip çıkmak, yeşil alanları korumak hepimizin asli görevidir. Yeşilyurt Belediyesi olarak fidan dağıtımı dışında ilçemizin farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz sosyal yaşam alanları başta olmak üzere yeşil alan olarak belirlediğimiz alanları yeşillendirme çalışmalarına ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi’nden 4 yılda 65 bin fidan

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