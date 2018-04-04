Yeşilyurt Belediyesinden özel çocuklara ayrıcalıklı hizmet

Malatya Otizm Derneğini ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, belediye olarak engelli çocuklara ve vatandaşlara ayrıcalıklı hizmet sunduklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı İsmail Caner Kaymaz ile birlikte ziyaret ettiği Malatya Otizm Derneğinde Başkan Alaadin Baydaş ile Yönetim Kurulu Üyelerinden derneğin faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Alaattin Baydaş, "İlçede yaşayan engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına fiziki yatırımlar ve park alanlarının dışında ‘Tut Elimden’ isimli projeyle engelli vatandaşlara evde özel rehabilitasyon eğitimi verilmesini sağlayan, engellilere yönelik pozitif ayrımcılık hizmetlerine devam Belediye Başkanımız bizim elimizden ilk tutan ve destek verendir. Başkanımız bizim için çok değerli ve kıymetlidir. Göreve geldiği günden bugüne kadar desteklerini esirgemeyen Başkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık gününü tebrik ederek kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, "Öncelikle Otizmli kardeşlerimizin sıkıntılarına çözüm bulmak, hizmetlerin daha fazla artması adına mücadele eden Dernek Başkanımız ve Yönetimi otizmli çocuklarımıza daha fazla faydalı olmak, bu çocuklarımızın toplumla kaynaşmalarını daha iyi bir seviyeye çıkartmak ve otizmli ailelerin sıkıntılarını hafifletmek adına gayretli çalışmalar yapıyorlar, kendilerine bu duyarlı hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendileriyle sürekli irtibat halindeyiz, ilettikleri sorunları çözüme kavuşturmak adına elimizden geleni yapmaktayız. Yeşilyurt Belediyesi olarak özel çocuklarımızla yakından ilgilenen Dernek Yönetiminin her zaman yanındayız. Bizler toplumsal yaşama entegre olabilen, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılan, düşünce ve önerilerinden sürekli istifade ettiğimiz engelli kardeşlerimizle birlikte Yeşilyurt’un dönüşümünü sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediyesinin engelli ve engelli ailelerine yönelik çok önemli yatırımlarda bulunduğunu aktaran Başkan Polat, “Yeşilyurt İlçemizde ikamet eden engeli kardeşlerimizin sosyal hayata katılımları artırmanın yanı sıra nitelikli hayat koşullarına sahip olmaları, katılımcı ve üreten insanlar haline getirmek için imkanlarımızı seferber ettik. İlçemize kazandırdığımız bütün yatırımlarda engelli kardeşlerimizi asla göz ardı etmedik, sosyal yaşam alanları, parklar, kaldırımlar ve yolları engelli kardeşlerimize göre tasarlıyoruz. Down Sendromlular Derneği, Görme Engelliler Spor Kulübü ile Otizm Derneğimizin daha nezih ve kaliteli mekanlarda hizmet üretmelerine katkı sunmak adına bina tahsislerini yaptık. Yeni binalarında daha etkin ve üretken faaliyetlerde bulunan üç derneğimizin çalışmaları engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarını artırmıştır. Engelleri kaldıran, engelsiz bir Yeşilyurt hedefiyle başlattığımız hizmetler kapsamında 10 dönümlük alan üzerine inşa ettirdiğimiz ‘Engelsiz Park’ projemizi çok yakın bir sürede hizmete sunacağız. Parkın içerisinde özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitim, deneyim ve becerilerini geliştirmeye yönelik oyun alanları ve oyun araçları bulunuyor. İnönü Üniversitesi ile yaptığımız protokol çerçevesinde; Belediyemize kayıtlı 5 ile 17 yaş aralığındaki özel gereksinimli çocuk ve gençlere rekreasyon, beden eğitimi, planlı egzersiz ve oyun fiziksel etkinlikler gerçekleştirilirken, projeye katılan çocuklarımızın sosyal hayata katılma oranlarının artması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. ‘Tut Elimden’ isimli projemiz ile okul öncesi, ilköğretim ve diğer eğitim çağında olup desteklenmeye uygun görülen özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara ve ailelerine eğitim, sosyal psikolojik destek ve motivasyon hizmeti sunuyoruz. Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimizde görevli öğretmenlerimiz ev ortamında ders verilmesi uygun görülen bireylerimizi haftanın iki günü ziyaret ederek iki saatlik ders veriyorlar. Engellilere yönelik atılacak adımlar, projeler ve uygulamalar kentlerin gelişmişlik düzeyini gösterir. İlçemiz sınırlarında bulunan dezavantajlı gruplar ve engelli vatandaşların sağlıklı bir hayat sürmeleri ve toplumla kaynaşmalarına vesile olacak proje ve yatırımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.