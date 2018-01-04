Yeşilyurt Sahil Yolunda imar değişikliği protestosu (2)

CHP Milletvekili Hamzaçebi: "Biz istiyoruz ki Yeşilyurt yeşil kalsın. Yeşilyurt yeşil kalmalı"Haber: Taner YENER- Kamera: Ali AKSOYER-Harun UYANIK/İSTANBUL DHACHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve parti ilçe yöneticileri, partililer ve mahalle sakinlerinin de arasında bulunduğu bir grup, Bakırköy Yeşilyurt sahil yolunda imar değişikliği yapılan alanda basın açıklaması düzenlendi. Yeşilyurt ve Yeşilköy'ün isimlerinin yeşilden gelen iki mahalle olduğunu ifade eden Hamzaçebi, "Biz istiyoruz ki Yeşilyurt yeşil kalsın. Yeşilyurt yeşil kalmalı. Yeşilyurt'ta bu çirkinliği yapmaya kimsenin hakkı yoktur.İHANET SÜRECİ DEVAM EDİYORCHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, çok önemli bir konuyu kamuoyunun gündemine getirmek için burada bulunduklarını belirterek, "İstanbul'un her tarafında mantar gibi çoğalan çok katlı binalardan sonra adeta bir öz eleştiri mahiyetinde bir değişimi ifade eden cümleler sarf edilmişti' İstanbul'a ihanet ettik. Bu ihanetten ben de sorumluyum. Artık dikey yapılaşma olmayacak. Yatay yapılaşma olacak'… Sadece mezarlıklarda insanlar yeşili görebiliyor. Onun dışında bir yeşil alan kalmadı. İstanbul'daki binalar artık 5 artı 1 kattan daha yüksek olmayacak. Ancak şuan görüyoruz ki, değişen hiçbir şey yok. İhanet süreci hız kesmeden devam ediyor" dedi.BURASI HALKA KAPANMIŞ OLACAKYeşilyurt'taki arazi ilgili bilgiler veren Hamzaçebi, "31 dönüm büyüklüğünde denize sıfır olan bir yeşil alan. Kamu alanı mülkiyeti milli emlağa ait. 1999 depreminde Yeşilyurtlular burada toplandı. Hemen arazinin girişinde acil toplanma tabelası vardır. Bir deprem toplanma merkezidir burası bir yeşil alandır. Bu sahilde halka açık kalmış tek alandır. Burası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın askıya çıkarmış olduğu imar planıyla yapılaşmaya açılıyor. Eğer o plan kesinleşir yürürlüğü girerse 15 kat yüksekliğinde bir otel yapılması izni verilmiş olacak. 15 kat 45 metre demektir ancak kot farkından kaynaklanan yüksekliği de dikkate alırsanız burada yaklaşık 60 metre yüksekliğinde bir bina olacak ve burası halka kapanmış olacak" diye konuştu."(16/9 BİNALARI) TIRAŞLANMA SÖZÜ VERİLMİŞTİ, OLDUĞU GİBİ YERİNDE DURUYORBakırköy-Zeytinburnu arasındaki sahil yolundaki yapılaşma ile ilgili de konuşan Hamzaçebi, "Kazlıçeşme'deki 16/9 binasını biliyorsunuz. Üç tane kuledir onlar. Mahkemenin yıkılması yönünde verdiği kararı rağmen hala o binalar tıraşlanmamıştır. Tıraşlanma sözü verilmişti. Olduğu gibi yerinde duruyor. Onun devamında askeri alan tank alanı vardır. O tank alanındaki yapılaşmayı hepiniz biliyorsunuz. O sahili olduğu gibi halka kapatmıştır. Kazlıçeşme'den bu tarafa geliyoruz. Bakırköy'e girelim. Hemen orada çirkin yapıları yine göreceksiniz. Çok katlı binalar. Devam ediyoruz Ataköy sahilindeki yapılaşma bütün Ataköy sahilini halka kapatmıştır. Bizim gençliğimizde denize girdiğimiz Ataköy plajı yok edilmiştir. Bu civarda yaşayan insanların plaja gireceği, denize gireceği bir alan bırakılmamıştır. O taraflar bitti bu sahilde halka açık kalmış tek alan burasıdır. Hava Harp Okulu, Yeşilyurt Spor Kulübü biraz ötede çok katlı bir otel arada kalmış 31 dönümlük bir arazi. Burası şimdi halka kapatılıyor" dedi.YEŞİLYURT'TA BU ÇİRKİNLİĞİ YAPMAYA KİMSENİN HAKKI YOKTURYeşilyurt ve Yeşilköy'ün isimlerinin yeşilden gelen iki mahalle olduğunu ifade eden Hamzaçebi, "Biz istiyoruz ki Yeşilyurt yeşil kalsın. Yeşilyurt yeşil kalmalı. Yeşilyurt'ta bu çirkinliği yapmaya kimsenin hakkı yoktur. İşin diğer boyutu var. Bir burası halka kapatılıyor. Sahiller çok katlı binalarla dolduruluyor yeşil alan elden gidiyor. İkinci boyutu İstanbul'un rüzgar koridorları önleniyor, kesiliyor. İstanbul'da geçen yıl Temmuz ayında iki önemli sel yaşadık. Bu selin iki önemli nedeni vardır. Birincisi küresel iklim değişikliği, İkincisi bu yapılaşma, betonlaşma. Betonlaşma İstanbul'daki ısıyı arttırıyor. Artan ısı bu sellerin kaynaklandığı yağışlara neden oluyor. Yani bu yapılar İstanbul'un rüzgar koridorunu da önlüyor".Hamzaçebi konuşmasına şöyle devam etti:"Bütün Yeşilyurtlular, mahalle muhtarımız, belediye başkanımız, ilçe örgütümüz konuya duyarlı bütün vatandaşlarımız burada herkes bu konuda duyarlı. Çevre ve Şehircilik Bakanına bir çağrı yapıyorum. Bu İmar planını derhal değiştirin. Bunu Yeşilyurtlular, İstanbullular kabul etmiyor, kabul etmeyecek. Bu imar planı değişene kadar Yeşilyurtlular burada nöbet tutacak. Kimseye bırakmayacağız" dedi. Hamzaçebi konuşmasının sonunda harita üzerinde imar değişikliğinin ardından alana yapılması düşünülen projelerle ilgili bilgi verdi.KERİMOĞLU: ÜMİT EDİYORUM Kİ BAKAN SÖZLERİNİN ARKASINDA DURURBakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da belediye olarak 29 Aralık'ta söz konusu plan değişikliği ile ilgili olarak itirazda bulunduklarını belirterek, "2 Ocak 2018 tarihi itibariyle de mahkemeye başvurarak bu planların iptali yönünde dava açtık. Ben ümit ediyorum ki, Çevre ve Şehircilik Bakanı söylediği sözlerin arkasında durur.ve Cumhurbaşkanının da ifade ettiği gibi artık İstanbul'da dikey yapılaşmaların halka ait olan alanların, sosyal donatı alanlarının, çocuk oyun alanlarının, sahillerin imara açılmak yerine halka verilmesi konusunda bir özen gösterirler." diye konuştu.TOPLUMUN YAŞAYACAĞI ALANLARCHP Bakırköy İlçe Başkanı mimar Selçuk Biber de bir mimar olarak, bölge ve ülke planları yapılırken toplumun ihtiyacı olan donatı alanlarının da planlarda ayrıldığını vurgulayarak, "Fakat görüyoruz ki, 2002'den sonra İstanbul'da zaman zaman donatı alanları imara açılıyor. Toplumun ihtiyacı olan yeşil alanlar, parklar toplumun yaşayacağı alanlardır. Bu alanları gün gün imara açarak toplumun ihtiyacı olan bu alanları kaybediyoruz. Halkımız bu alanlara sahip çıkmalı. Biz Bakırköy ilçe örgütü olarak, belediye olarak, partimiz olarak halkımızın yanında yer alacağız.Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Sedat Mumcuoğlu da bölge halkının sığınabileceği başka bir alanın bulunmadığını ifade ederek, "Deprem durumunda barınabileceğimiz tek alandır. Yeşilyurt ve Yeşilköylülerin ortak kullanacağı bir alan olarak kalmalıdır" dedi.