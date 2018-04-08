Yeteneği keşfedilince kazmayı bırakıp eline fırçayı aldı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki tarihi Zerzevan Kalesi’ndeki kazılarda işçi olarak çalışan Cahit Caner’in resim yeteneği keşfedilince, kazma kürek yerine fırça ile çalışmalara devam etti. Kazı çalışmaları süren kalenin resimlerini çizen Caner, ölümsüz eserler bırakmak istiyor.

Çınar ilçesi Aşağıkonak Mahallesi’nde ikamet eden 4 çocuk babası Cahit Caner (37), ilkokuldan itibaren resme merak sardı. Duvar resimleri çizen ve geçimini bu çizimlerden kazandığı parayla sağlayan Caner, evlenince resimden kazandıklarıyla geçinememeye başladı. Bu yüzden inşaatlarda çalışmaya başlayan Caner, fırsat buldukça resim çizmeye devam etti. Oturduğu yere yakın olan ve Doğu Roma İmparatorluğu’nun sınır garnizonu olan tarihi Zerzevan Kalesi’nde yapılan kazılarda inşaat işçisi olarak çalışmaya başlayan Caner’in resim yeteneği, Kazı Başkanı ve Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aytaç Coşkun tarafından keşfedilince kazma küreği bırakıp yeniden resim yapmaya başladı.

"Ressamlığı bırakmak zorunda kaldım"

Resimle daha önce uğraştığını ama ailesini geçindiremediği için bırakmak zorunda kaldığını belirten Caner, "Otellere, evlere duvar resimleri, animasyon dekorları yapıyordum. Sürekli iş olmadığı ve baskı makineleri çıktığı için resim işini bırakmak zorunda kaldım. Sonra inşaatlarda çalışmaya başladım. Resim işi düzensiz, sigortası yok. Ailemi geçindiremiyordum. İç mimar bir arkadaşım var. Arada bir beni çağırıyor. Gidip resim işleri yapıyorum. En son Afganistan Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Abdulraşit Dostum’un Ankara’daki villasına resimler yaptım. Geçimimi inşaatlarda kazandığım parayla sağlıyorum. O yüzden resim işine fazla vakit ayıramıyorum. Fırsat buldukça yapıyorum. Elimden geldiğince bu sanatı icra etmeye çalışıyorum. İnşaatlarda çalıştığım için de istediğim sanatı uygulayamıyorum. Üç sene önce Zerzevan Kalesi’nde arkeoloijk kazı olacağını duydum. Arkeolojiye olan merakımdan da dolayı burada işçi olarak çalışmaya başladım. Burada hocamız Aytaç Coşkun ile tanıştım. Aytaç hocaya bir iki örnek gösterdim. Ondan sonra bana sen burada resim yapmaya başla dedi. Sağ olsun gidip malzeme aldı. Hocamız sayesinde 4-5 tane eser çıkardım. Daha sonra Çınar Kaymakamlığına 4 tane tablo yaptım. Kaymakamlıkta sergileniyor. Gidip gördüğüm zaman gurur duyuyorum" dedi.