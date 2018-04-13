SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınav ya da adrese dayalı yerleştirme seçeneğinin dışında çocuklarının spor, sanat ya da müziğe yeteneği olduğunu düşünen ve bu alanda eğitim almasını isteyenlere yönelik, yetenek ve ortaokul başarı puanıyla öğrenci alacak lise alternatifleri sunulacak.
AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bu yıl ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemlerinde, 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınav puanıyla fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirilecek.
Sınavsız yerleştirmede ise öğrencilerin ikametgahlarına en yakın okullara kayıtları tercihlerine göre yapılacak.
İsteyen öğrenciler, merkezi sınav puanlarına göre özel yabancı liselere ya da özel Türk kolejlerine de kayıt yaptırabilecek.
Bu alternatiflerin dışında çocuklarının sanat, spor ya da müziğe yeteneği olduğunu düşünen veliler için bir seçenek daha olacak.
Türkiye genelindeki güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınav puanı ve ortaokul başarı puanı üstünlüğüne göre öğrenci alınacak.
Öğrencilerin yerleştirmelerinde kullanılacak ortaokul başarı puanı, ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacağından bu öğrencilerin merkezi sınav puanları yetenek sınavlarında dikkate alınmayacak. Ancak yetenek sınavını bekleyen öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınava da girebilecek, adrese dayalı sistemle sınavsız yerleştirme için de başvuru yapabilecek.
Yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.
Bakanlığın verilerine göre bu yıl Türkiye genelinde 81 güzel sanatlar, 74 spor lisesine yetenek ve ortaokul başarı puanı kullanılarak yerleştirme yapılacak. Bunların dışında 4'ü spor, 2'si ise görsel sanatlar ve klasik sanatlar (musiki) alanında özel yetenekle öğrenci alacak toplam 6 imam hatip lisesi bulunuyor.
Öte yandan, Türkiye genelindeki 8 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin "Denizcilik" alanında öğrenim görmek isteyen öğrenciler için mülakat ve beden yeterliliği sınavı yapılacak. Bu sınav, daha önceki yıllarda 9'uncu sınıfın sonunda yapılırken bu yıl ilk kez 8'inci sınıfı bitiren öğrencilere uygulanacak.
Yetenek sınavıyla alım yapılacak liselere girişlerle ilgili takvim ve detaylara haziran ayı içerisinde yayımlanacak yerleştirme kılavuzunda yer verilecek.
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