SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınav ya da adrese dayalı yerleştirme seçeneğinin dışında çocuklarının spor, sanat ya da müziğe yeteneği olduğunu düşünen ve bu alanda eğitim almasını isteyenlere yönelik, yetenek ve ortaokul başarı puanıyla öğrenci alacak lise alternatifleri sunulacak.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bu yıl ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemlerinde, 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınav puanıyla fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirilecek.

Sınavsız yerleştirmede ise öğrencilerin ikametgahlarına en yakın okullara kayıtları tercihlerine göre yapılacak.

İsteyen öğrenciler, merkezi sınav puanlarına göre özel yabancı liselere ya da özel Türk kolejlerine de kayıt yaptırabilecek.

Bu alternatiflerin dışında çocuklarının sanat, spor ya da müziğe yeteneği olduğunu düşünen veliler için bir seçenek daha olacak.