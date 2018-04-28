HABER

Yetim çocuklar Off Road araçlarıyla şehir turu attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 16:54 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Nayir: - "Çocuklarımızın sahipsizliklerini hissettirmemek için derneğimizin yapmış olduğu bu çalışma çok kıymetli"

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen yetim dayanışma günleri kapsamında yetim çocuklar, özel tasarımlı arazi araçlarıyla şehir turu atmanın heyecanını yaşadı.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında, Kütahya Off Road Grubu üyeleri, yetim çocukları özel tasarımlı arazi araçlarına bindirerek bir süre şehir içinde gezdirdi.

Daha sonra yine arazi araçlarıyla Hacıazizler mevkisine getirilen çocuklar burada dernek gönüllüsü abla ve ağabeylerinin destekleriyle fidan dikti.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenlenen etkinliğin hem doğa hem de çocukların geleceğine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Çocukların her türlü ilgiye muhtaç olduğunu dile getiren Nayir, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın sahipsizliklerini hissettirmemek için derneğimizin yapmış olduğu bu çalışma çok kıymetli bir çalışma. Allah'a şükür hava güzel, bulunduğumuz ortam da doğal güzelliklere sahip. İnşallah geleceğimize bir yatırım olacak, hem yeşillik olarak hem de çocuklarımıza ilgi olarak. Faaliyette emeği geçen arkadaşları tebrik etmek istiyorum. Gönüllü bir çalışma olarak geleceğimize ve çevremize verilen bu hizmet her türlü takdirin ötesinde."

Yetim dayanışma günleri kapsamında yetim çocukların yüzünü güldürmek adına etkinlikler düzenlediklerini ifade eden dernek başkanı Mustafa Yenipazar da 4 yıldır aynı bölgede çocuklarla ağaç diktiklerini hatırlattı.

Yenipazar, bugün 500 fidan diktiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yıl Kütahya Off Road Grubu'nun etkinliğimize destek vermesi çocuklarımıza ayrı bir heyecan yaşattı. Bu etkinliklerde Sayın Valimiz başta olmak üzere il protokolü bizi yalnız bırakmıyor, onların destekleriyle birlikte her yıl güzel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız hem çevre bilinci ediniyor hem de kendileri için küçük bir orman oluşturuyorlar. İnşallah büyüdüklerinde buraya gelecekler ve kendi dikmiş oldukları bu ağaçlara sahip çıkacaklar."

Kütahya Off Road Grubu adına konuşan Serkan Sürücüoğlu ise yetim çocukların yüzlerini bir nebze de olsa güldürebilmek için etkinliğe destek vermek istediklerini ifade etti.

Fidan dikme etkinliğinin ardından Belediye Sosyal Tesislerinde yaklaşık 100 yetim çocuk için doğum günü programı düzenlendi.

Hazırlanan pastaların üzerindeki mumları üfleyen çocuklar gönüllerince eğlendi.

Suriye için çok önemli kararSuriye için çok önemli karar
Son ankette İYİ Parti şaşırttı!Son ankette İYİ Parti şaşırttı!
İstanbul'da şok baskın! Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da şok baskın! Çok sayıda gözaltı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
etkinlik İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Kütahya Off Road yetim çocuklar yetim dayanıma günleri

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan mesajı: Bir dua ettim, işinden oldu

Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan mesajı: Bir dua ettim, işinden oldu

TSK: Çukurca’da 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Çukurca’da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman bitecek? İstanbul'a büyük müjde! Sona yaklaşıldı

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman bitecek? İstanbul'a büyük müjde! Sona yaklaşıldı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.