Yetim çocuklar Off Road araçlarıyla şehir turu attı

"Çocuklarımızın sahipsizliklerini hissettirmemek için derneğimizin yapmış olduğu bu çalışma çok kıymetli bir çalışma. Allah'a şükür hava güzel, bulunduğumuz ortam da doğal güzelliklere sahip. İnşallah geleceğimize bir yatırım olacak, hem yeşillik olarak hem de çocuklarımıza ilgi olarak. Faaliyette emeği geçen arkadaşları tebrik etmek istiyorum. Gönüllü bir çalışma olarak geleceğimize ve çevremize verilen bu hizmet her türlü takdirin ötesinde."

Vali Ahmet Hamdi Nayir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenlenen etkinliğin hem doğa hem de çocukların geleceğine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Daha sonra yine arazi araçlarıyla Hacıazizler mevkisine getirilen çocuklar burada dernek gönüllüsü abla ve ağabeylerinin destekleriyle fidan dikti.

Yetim dayanışma günleri kapsamında yetim çocukların yüzünü güldürmek adına etkinlikler düzenlediklerini ifade eden dernek başkanı Mustafa Yenipazar da 4 yıldır aynı bölgede çocuklarla ağaç diktiklerini hatırlattı.

Yenipazar, bugün 500 fidan diktiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yıl Kütahya Off Road Grubu'nun etkinliğimize destek vermesi çocuklarımıza ayrı bir heyecan yaşattı. Bu etkinliklerde Sayın Valimiz başta olmak üzere il protokolü bizi yalnız bırakmıyor, onların destekleriyle birlikte her yıl güzel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız hem çevre bilinci ediniyor hem de kendileri için küçük bir orman oluşturuyorlar. İnşallah büyüdüklerinde buraya gelecekler ve kendi dikmiş oldukları bu ağaçlara sahip çıkacaklar."

Kütahya Off Road Grubu adına konuşan Serkan Sürücüoğlu ise yetim çocukların yüzlerini bir nebze de olsa güldürebilmek için etkinliğe destek vermek istediklerini ifade etti.

Fidan dikme etkinliğinin ardından Belediye Sosyal Tesislerinde yaklaşık 100 yetim çocuk için doğum günü programı düzenlendi.

Hazırlanan pastaların üzerindeki mumları üfleyen çocuklar gönüllerince eğlendi.

