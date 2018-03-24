“Yetim ve Sorumluluklarımız” paneli

İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) Genel Başkan Yardımcısı Gülden Sönmez, "Önce çocuklarımız yetim kalmasın vazifemiz var. O yüzden bu çalışmaları yaparken savaş ve çatışmaları önleyecek bir mantık kurulmalı." dedi.

Sönmez, Konya İHH İnsani Yardım Derneğince Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Yetim ve Sorumluluklarımız” panelinde, İHH’nin geçmişten bu yana yetimlerle ilgili önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Özellikle 2005 yılından itibaren bu konuda ciddi araştırmalar yapıldığını belirten Sönmez, bu çalışmalar sonucu "kimsesiz çocuk” demek yerine “yetim” ifadesini kullanmaya karar verdiklerini anlattı.

Bunu yetim kelimesinin İslami ve manevi anlamı dolayısıyla yaptıklarını dile getiren Sönmez, yetimleri koruma konusunda insanların ilk vazifesinin, onların yetim olmasını engelleyecek barış ve huzur ortamını oluşturmak, ikinci vazifesinin ise yetim kalmış çocuklara sahip çıkmak olduğunu ifade etti.

- "Çocuklarımız yetim kalmasın"

Sönmez, yetim çocukları sadece İslam dünyasının değil, bütün insanlığın dert edinmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: